Adidas: Nieuwe voetbalschoenen gepromoot op het veld van Rick and Morty

In een recente samenwerking tussen Adidas en de tekenfilmontwikkelaar Adult Swim, die tot de Amerikaanse mediagroep WarnerMedia behoort, is de voetbalschoen "X Speedportal" te zien in een korte clip van de animatieserie Rick and Morty. De samenwerking werd dinsdag gepresenteerd, zo maakte Adidas bekend.

Morty, die met zijn grootvader en uitvinder Rick diverse intergalactische avonturen beleeft - waarbij ze door groene portalen in verschillende dimensies reizen - wordt in de anderhalve minuut durende video voetballer en trapt in een wedstrijd in de voetbalschoenen "Adidas x Speedportal". Ook aanwezig is de Nederlandse voetbalster Vivianne Miedema, die momenteel met het Nederlands elftal op pad is voor het Europees kampioenschap. Daarnaast is ook Mohamed Salah, die voor Liverpool FC speelt, in de clip te zien.

Vivianne Miedema en Mohamed Salah in de Adidas X Speedportal | Beeld: Adias

"Bij de X Speedportal hebben we geluisterd naar wat een aantal van de snelste spelers ter wereld van hun schoen verwachten. Daarom was het zo belangrijk om een schoen te ontwikkelen die niet alleen explosieve bewegingen ondersteunt, maar spelers ook in staat stelt om in een flow-staat te komen waarin ze snel en autonoom bewegen", aldus Franziska Aurnhammer, senior product manager bij Adidas. Het resultaat is een schoen die multidimensionale snelheid mogelijk maakt voor de snelste spelers ter wereld.

Met de samenwerking promoot de animatieserie het nieuwe model, dat in verschillende versies verkrijgbaar is voor 250 tot 280 euro.

Je kunt de hele clip hier bekijken:

Video: Adult Swim via YouTube

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Marthe Stroom.