Afangaro is meer dan een modemerk: "Ik wil ondernemers in Rotterdam met elkaar verbinden"

Ondernemer Rénette Sastrowidjojo runt al jaren een detacheringsorganisatie in juridische dienstverlening en een bedrijf in IT, marketing en communicatie. Omdat ze creativiteit in haar leven miste, besloot ze eind 2018 het roer om te gooien. Of eigenlijk, een extra roer erbij te pakken. Ze richtte Afangaro op, een high-end fashion label, voor vrouwen die willen dragen waar ze zelf zin in hebben. “Vrouwen doen te vaak wat er van hen verwacht wordt.”

Vanuit de zakelijke dienstverlening de modebranche instappen; het zal voor veel mensen een flinke overgang zijn. Rénette Sastrowidjojo vindt het wel meevallen. "Ik ben nou eenmaal ondernemer, het draait allemaal om ondernemerschap", zegt ze. En een goede ondernemer moet elk soort business kunnen runnen, toch?

Denken als een ondernemer

Hoewel Afangaro een jong merk is, wilde Sastrowidjojo het meteen goed doen. "Er werken nu tien mensen voor Afangaro: designers en marketingmedewerkers. We hebben een kantoor, een atelier en een showroom waar we ook privé fashion shows geven. Ik koop niets in, alles wordt in het atelier ontwikkeld. Het liefst werk ik samen met een vast team om stabiliteit te waarborgen. Zelf ben ik jarenlang werkzaam geweest bij gemeente Rotterdam. Met mijn detacheringsbedrijf strijd ik tegen werkloosheid. Daarom wil ik mensen kansen bieden en ze aan een baan helpen", vertelt ze.

Of ze het niet spannend vond om Afangaro meteen groots aan te pakken? "Nee, anderen beginnen misschien heel voorzichtig als ze een bedrijf opzetten, maar ik heb een andere manier van werken. Ik zie kansen voor een complete onderneming en die pak ik dan gewoon."

Alle bedrijven van Sastrowidjojo staan in verbinding met elkaar en maken gebruik van wederzijdse activiteiten. Sastrowidjojo is intensief bezig geweest met het creëren van een zogenaamd ‘ecosysteem’ rond haar verschillende ondernemingen. “Meer dan ooit is duidelijk dat bedrijven niet in een vacuüm opereren, maar dat er meerwaarde ligt in onderlinge samenwerking en uitwisseling, waarbij de eigen identiteit behouden blijft. Dit doe ik met zowel met mijn eigen bedrijven als met andere organisaties.”

Al haar ondernemingen hebben gemeen dat het draait om innovatie. Voor de mode is dat vanzelfsprekend een must. Maar ook in de andere bedrijven is zij constant op zoek naar het zoeken van meerwaarde. Bijvoorbeeld via virtual reality. Dezelfde VR-technieken die binnen haar detacheringsorganisatie worden gebruikt, worden ook toegepast bij modehuis Afangaro.

Afangaro: high-end collecties

Het resultaat mag er zijn: House of Afangaro is een high-end merk met uitgesproken items. Zoals een roze, fuzzy jumpsuit, een wijde, satijnen broek en paillettenjurken. In eerste instantie zullen vrouwen de kledingstukken misschien associëren met een feestje, maar Sastrowidjojo houdt niet van hokjes. "Waarom zou je het niet aandoen naar kantoor? Vrouwen doen vaak wat van hun verwacht wordt, maar ik wil hen uitdagen om te doen wat ze zelf willen. Probeer jezelf te zijn, probeer nieuwe dingen."

Verbinding in Rotterdam

De reden om Afangaro op te richten was niet alleen persoonlijk. Ja, Sastrowidjojo miste creativiteit. Maar ze wilde ook iets doen om Rotterdam op de kaart te zetten als modestad. Als high-end fashion stad, om precies te zijn. "Rotterdam heeft nog zoveel potentie. Mode verbindt mensen en zo hoop ik ook dat Rotterdamse ondernemers meer met elkaar connecten", zegt ze.

Met House of Afangaro hoopt ze een bijdrage te leveren aan de verbinding. Zodat creatieve ondernemers in Rotterdam niet alleen maar mooie dingen maken, maar ook leren denken als een ondernemer. "Ik kan wel de hele tijd roepen dat Rotterdam dé modestad van Nederland kan worden als ondernemers meer samenwerken, maar dan moet ik zelf ook iets hebben, vond ik. Dus dat was ook een reden om Afangaro te starten."

Aan wat voor samenwerkingen ze dan denkt? Bijvoorbeeld tussen een high end restaurant en een fashionlabel. "Op zondagochtend kun je lekker knus met je familie eten, maar als je het combineert met een private fashion show, heb je ineens een leuk concept waar veel meer mensen op af komen."

Internationale dromen

Toch zijn Sastrowidjojo’s plannen uiteindelijk groter dan Rotterdam. "Onze ambitie is om een internationaal merk neer te zetten. We beginnen in Europa. Eerst online – we analyseren ook waar de bezoekers op onze website vandaan komen – en wellicht dat consumenten ons daarna ook ergens fysiek kunnen opzoeken. Maar dat doen we stap voor stap.”