Afstudeershow Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen vindt digitaal plaats

De jaarlijkse afstudeershow van de Modeafdeling van Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen zal dit jaar op digitale wijze worden georganiseerd, onder de naam ‘WWWSHOWWW’. Dat kondigt de academie donderdagochtend aan in haar nieuwsbrief.

“Ongeacht de huidige omstandigheden, is de Modeafdeling van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen vastbesloten om de eindejaarscollecties van haar studenten op een innovatieve manier in de spotlights te zetten,” zo luidt het bericht. Ook het lesgeven was eerder al verplaatst naar de online omgeving, aldus de academie.

Walter Van Beirendonck, hoofd van de Modeafdeling, verklaart in de brief: “In deze extreme tijden is zelfreflectie cruciaal, maar ik vind het minstens even belangrijk om met hoop en vol doorzettingsvermogen naar de toekomst te kijken. Sommige modeopleidingen hebben besloten hun afstudeerprojecten uit te stellen. Begrijpelijk, maar wij willen liever nieuwe paden verkennen om niet alleen het harde werk van onze studenten te belonen en het academiejaar af te sluiten, maar om ook echt te vieren.”

De afstudeershow wordt jaarlijks in juni georganiseerd, en trekt dan “zo’n 400 modeliefhebbers, vertegenwoordigers van grote modehuizen en -merken en andere insiders uit de industrie”, stelt de academie.

Meer informatie over de WWWSHOWWW volgt eind deze maand.