Alber Elbaz maakt comeback met een film voor AZ Factory

Alber Elbaz, hij is de lieveling van de modebranche. De modeontwerper en tevens voormalig artistiek directeur van het Lanvin van 2001 tot 2015, zal op 26 januari zijn grote comeback maken, aldus WWD.

Deze datum valt in de Paris Fashion Week Haute Couture, die loopt van 25 januari tot en met donderdag 28 januari. Via het bedrijf AZ Factory, dat in 2019 met de Zwitserse groep Richemont is opgericht, zal Alber Elbaz zijn creativiteit in een nieuw label kunnen uiten. Het is een primeur in de geschiedenis van de Richemont groep, die nog nooit eerder een nieuw bedrijf heeft opgericht met een hedendaagse ontwerper. Om zijn terugkeer te vieren zal hij geen catwalkpresentatie tonen maar een film, een keuze die de maker al voor de coronacrisis in gedachten had, legt hij uit aan WWD.

Een ondeugende, vrolijke en kleurrijke esthetiek

Het publiek kan zich al een idee vormen van AZ Factory via het Instagram-account van het bedrijf, dat in november 2020 actief werd op het social mediaplatform. In de laatste post beschrijft Alber Elbaz kort - met een knipoog - zijn visie op het businessplan in de vorm van een boom, waarvan elke tak verwijst naar een productcategorie: jeans, regenjassen, tassen, brillen, juwelen, nette jassen, sneakers, horloges... Hij legt zijn organische manier van denken uit en zijn wens om zijn bedrijf en visie op korte termijn te organiseren in plaats van over een periode van jaren. Wat betreft esthetiek is het ondeugend, vrolijk en zijn doel is: mooie mode ontwerpen met oplossingen die bij iedereen passen. Als Alber Elbaz aan het hoofd het hoofd staat van dit nieuwe label, lijkt het erop dat een collectief aan ontwerpers het merk zal gaan leiden. En als Alber Elbaz inderdaad het centrale figuur van dit nieuwe label is, lijkt het erop dat een collectief aan het hoofd zal staan van de ontwerpen. Elbaz heeft het ook over ‘Dream Factory’ en de nog lege website introduceert AZ Factory met de woorden: "join Alber & amigos".

Nadat Alber Elbaz in 2015 werd ontslagen door modehuis Lanvin, was hij niet helemaal afwezig in het modelandschap. De ontwerper werkte ondere andere nog samen met het Italiaanse label Tod's en het merk LeSportsac.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.

Beeld: CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP