Allbirds lanceert eerste ‘net zero carbon’ schoen ter wereld

Kleding- en schoenenretailer Allbirds, die bekend staat om zijn duurzame inspanningen, heeft naar eigen zeggen de ‘eerste koolstofvrije schoen ter wereld’ ontworpen en draagt de naam M0.0NSHOT.

De buitenkant van de schoen is gemaakt van regeneratieve merinowol, geteeld in Nieuw-Zeeland. De tussenzool bestaat uit een nieuw ontwikkeld schuim op basis van suikerriet dat tachtig procent bestaat uit bio content.

Allbirds ontwierp creatieve ‘oogjes’ en werkte samen met Mango Materials, dat een proces opzette waarbij methaan - een broeikasgas dat vrijkomt bij schapen - wordt omgezet in een polymeerachtige substantie dat op plastic lijkt zonder koolstofuitstoot.

De items worden verpakt in Green PE gemaakt van suikerriet- een koolstofnegatieve verpakking. Bovendien worden de items per boot vervoerd die op biobrandstof varen en door elektrische vrachtwagens uit de haven gehaald.

’Net zero’ sneaker

M0.0NSHOT Design Board. Beeld: Allbirds

Het belangrijkste bij het maken van een ‘net zero’ sneaker is de samenstelling van grondstoffen die zowel koolstof uitstoten als opvangen. Dit resulteert uiteindelijk in een ‘net zero’ product en is dus niet afhankelijk van compensaties. Om de koolstofvoetafdruk van een product te meten, heeft Allbirds in samenwerking met LHS een nieuwe methode ingevoerd die rekening houdt met deze dynamiek. Hierdoor wordt uiteindelijk een completer overzicht van de emissies verkregen, aldus het bedrijf in een mededeling.

De norm van de mode-industrie per geproduceerde schoen ligt op 14 kilogram CO2. Daarom is de M0.0NSHOT een belangrijke stap, ook voor andere merken. Allbirds besluit dan ook zijn open-sourcing toolkit openbaar te maken. Tim Brown, medeoprichter en co-CEO van het merk: “"M0.0NSHOT is geen wondermiddel tegen de klimaatcrisis - het is een bewijs dat, als we duurzaamheid serieus nemen en ons volledig focussen op het verminderen van CO2, we ongelooflijke verschillen kunnen maken."

Allbirds noemt dit project het hoogtepunt van zijn werk in de afgelopen jaren en noemt het de natuurlijke volgende stap, nadat het in samenwerking met Adidas in 2020 een schoen maakte die met 2,94 kilogram CO2 destijds de schoen met de laagste CO2-uitstoot was.

Hoofd van duurzaamheid bij het bedrijf, Hana Kajimu: “Wij geloven dat dit een doorbraak is op weg naar ‘net zero’, en als voorbeeld zal dienen voor de hele industrie. We kunnen tientallen jaren debatteren over de finesses van koolstofvastlegging, of we komen vandaag met een verstandige aanpak.”

De schoen wordt in juni onthuld op de Global Fashion Summit in Kopenhagen en begin 2024 uitgebracht.