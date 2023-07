Alles wat je moet weten over Chinese e-tailer en Shein-concurrent Temu

Temu is het "zusterbedrijf" van de Chinese e-commercegigant Pinduoduo. Het multi-segment platform, dat in september 2022 werd gelanceerd, is vandaag de dag snel uitgegroeid tot een begrip in e-commerce.

Oprichting

Temu werd voor het eerst gelanceerd in de VS door PDD Holdings, het moederbedrijf van Pinduoduo (een Chinees bedrijf opgericht in 2015). Het platform en de mobiele app werden vervolgens in 2023 beschikbaar gesteld in het Verenigd Koninkrijk en in Spanje, Italië, Frankrijk en Nederland.

Het aanbod van Temu draait om een aantal segmenten, waaronder mode artikelen. Het is ook mogelijk om merkloze producten te kopen binnen de categorieën huis, speelgoed en elektronica.

Het succes van het platform is te danken aan een aantal factoren: lage prijzen, kortingen (tot 90 procent), gratis verzending en retourneren, evenals gratis verzending voor degenen die de app promoten op sociale media.

Temu verklaart zijn concurrentiekracht deels op zijn website. Op een speciale pagina pocht het bedrijf dat het toegang biedt tot "'s werelds beste verkopers, fabrikanten en merken van alle maten dankzij: [zijn] vermogen om de beste producten te vinden op wereldwijde schaal, zijn ervaring in het beheren van complexe logistieke toeleveringsketens" en dankzij zijn "C2M"-systeem (consumer-to-manufacturer), waarbij sprake is van directe verkoop tussen fabrikant en consument. Volgens het bedrijf helpt dit proces verkopers om producten te maken die voldoen aan de voorkeuren van de consument en om de kosten verder te verlagen.

Ontwikkeling

Temu mag dan wereldwijd aanwezig zijn, het bedrijf staat nog aan het begin van zijn evolutie. In december 2022 was Temu de meest gedownloade gratis applicatie in de App Store en Google Play in de VS, slechts enkele maanden na de lancering.

Tegelijkertijd wees de website van Time Magazine echter met een beschuldigende vinger naar de slechte reputatie van het platform voor "niet-geleverde pakketten, mysterieuze kosten, onjuiste bestellingen en niet-reagerende klantenservice".

Pinduoduo warehouse. Credits: Pinduoduo newsroom.

In april 2023 communiceerde de US-China Economic and Security Review Commission (USCC), een onafhankelijke commissie van de Amerikaanse regering, in een briefingnota over de uitdagingen van de merken Temu en Shein. Volgens het agentschap "heeft het feit dat Temu geen banden heeft met gevestigde merken geleid tot bezorgdheid over de kwaliteit van het product en beschuldigingen van inbreuk op het auteursrecht".

Aan de andere kant is PDD Holdings, het moederbedrijf, door China Labor Watch beschuldigd van "buitensporig veel overwerk", waarbij werknemers gedwongen werden 380 uur per maand te werken. Het bedrijf kreeg te maken met online protesten na verschillende sterfgevallen onder werknemers in 2021.

In juni 2023 werden volgens informatie van mediakanaal Bloomberg producten die in de Chinese westelijke provincie Xinjiang waren gemaakt, via het online winkelplatform Temu verkocht aan Amerikaanse consumenten. Dit is een schending van een Amerikaanse wet die goederen uit de regio verbiedt vanwege de banden met dwangarbeid.

Tot slot herinnerde het USCC eraan dat CNN in april 2023 meldde dat verschillende cyberbeveiligingsteams malware hadden gevonden op de mobiele app van Pinduoduo voor Google Android-apparaten. Met deze software kon de Pinduoduo-app de beveiligingsmachtigingen van gebruikers omzeilen en toegang krijgen tot privéberichten, of instellingen wijzigen en voorkomen dat de app werd verwijderd.

Nieuws

In mei 2023 heeft het moederbedrijf van Temu, PDD Holdings, zijn hoofdkantoor verplaatst van Shanghai naar Dublin. De Ierse hoofdstad is een geliefde locatie voor technologiebedrijven vanwege de bedrijfsvriendelijke belastingstructuur, die bedrijven als Apple, Meta en Google aantrekt.

In juli 2023 werden er nog meer zwarte vlekken aan het plaatje toegevoegd. Het Amerikaanse mediakanaal Wired maakte melding van schending van het auteursrecht en het kopiëren door Temu van foto's en productbeschrijvingen die oorspronkelijk op Amazon waren geplaatst.

Cijfermatig doet PDD Holdings het goed. In mei 2023 kondigde de groep hogere financiële resultaten aan voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2023. De kwartaalomzet bedroeg 37 miljard renminbi (15,4 miljard Amerikaanse dollar), een stijging van 58 procent in het eerste kwartaal van 2022.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.