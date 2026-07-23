Alo betreedt brillenmarkt met nieuwe zonnebrillenlijn

Alo voegt een nieuwe categorie toe aan zijn snelgroeiende lifestyleportfolio. Het wellnessmerk uit Los Angeles lanceert woensdag zijn eerste zonnebrillencollectie. Dit markeert de formele intrede in de brillenmarkt, waarmee het zijn ambities buiten activewear verder uitbouwt.

De debuutlijn omvat zes silhouetten — Rectangle, Oval, Cat Eye, Wire Frame, Aviator en Speed — met prijzen tussen 245 en 375 dollar. De acetaatstijlen, verkrijgbaar in zwart en tortoise, bevinden zich aan de bovenkant van de prijsklasse met 365 euro. Het sportieve Speed-montuur vormt de basis van de collectie met een prijs van 245 euro. Geselecteerde stijlen zijn voorzien van palladium en vergulde hardware.

Matthew Noszka voor Alo Credits: Alo

De monturen, ontworpen in Los Angeles, zijn handgemaakt in Japan van Takiron-acetaat. Alo benadrukt dit materiaal vanwege zijn diepte en duurzaamheid. Elk montuur wordt met de hand gepolijst door ambachtslieden. “Voor deze eerste lancering hebben we gekozen voor zes kenmerkende silhouetten die een balans vinden tussen trend en tijdloosheid”, aldus Abby Gordon, directeur merchandise en design bij Alo, in een verklaring. Ze voegt eraan toe dat het Japanse vakmanschap achter de monturen “een onwrikbare toewijding aan kwaliteit” weerspiegelt.

In lijn met het direct-to-consumer-model van het merk, wordt de collectie wereldwijd exclusief online en in de eigen winkels, die het Sanctuaries noemt, verkocht. Korea is hierop een uitzondering.

Amelia Gray Hamlin voor Alo's eerste zonnebrillencampagne. Credits: Alo

Campagne met beroemdheden

De lancering gaat gepaard met een campagne, gefilmd in Miami door regisseur Bardia Zeinali. De fotografie is van Stuart Winecoff en de styling van Carlyne Cerf de Dudzeele. Elk van de zes monturen wordt vertegenwoordigd door een ander gezicht: de modellen Lila Moss, Lara Stone, Alton Mason, Amelia Gray, Mathew Noszka en Estelle Chen. Gray, die eerder te zien was in de campagne voor Alo's tassencollectie, is opnieuw het gezicht voor de Speed-stijl.

Lara Stone Credits: Alo

“Een groot deel van Alo's overtuiging is geworteld in de kracht van de geest om je realiteit te vormen”, zegt Summer Nacewicz, executive vice president marketing en creative bij Alo, in een verklaring. Ze beschrijft de campagne als een verkenning van het idee dat “perspectief alles is”.

Lila Moss en Estelle Chen voor Alo's eerste zonnebrillencampagne. Credits: Alo

Brillen als volgende stap voor margeverbetering

Estelle Chen Credits: Alo

De stap is een voortzetting van een gestage reeks categorie-uitbreidingen bij Alo. Het merk breidde al eerder uit van yogakleding naar beauty, schoenen en handtassen.

Alo, opgericht in 2007 en in particulier bezit, is gegroeid van minder dan twaalf locaties begin 2023 naar meer dan 150 wereldwijd. Tot het winkelbestand behoren onder meer twee flagshipstores in Amsterdam. Er staat ook een winkel van ongeveer 2.100 vierkante meter gepland aan de Champs-Élysées in Parijs. Hiermee plaatst het zich naast Nike, Adidas, On en directe concurrent Lululemon aan de beroemde laan.

Lila Moss voor Alo Credits: Alo

Alo is niet de enige die deze zomer voor zonnebrillen kiest. De categorie is een favoriete tweede stap geworden voor lifestylemerken. Pura Vida, Monos en Tecovas hebben allemaal recentelijk brillen gelanceerd.