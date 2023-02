Amerikaans design en lokale productie stonden centraal tijdens New York Fashion Week FW23

De modehoofdstad New York kwam deze week tot leven voor het FW23-seizoen van de New York Fashion Week (NYFW), met nieuwe en oude ontwerpers op het podium in een reeks verfrissende shows. Hoewel de afwezigheid van grote namen als Tommy Hilfiger, Ralph Lauren en voormalig CFDA-hoofd Tom Ford moeilijk te negeren waren, bruiste de stad van de nieuwe mogelijkheden voor jong talent, dat dit seizoen de gevestigde merken inhaalde.

Dit gebeurde terwijl New York zijn inspanningen om de mode-industrie nieuw leven in te blazen bleef opvoeren, met de steun van Kathy Hochul, de huidige gouverneur van de staat. De afgelopen jaren heeft Hochul via een reeks financieringen en initiatieven haar voornemen kenbaar gemaakt om de industrie te laten groeien. Afgelopen NYFW kondigde Hochul aan dat 10 miljoen dollar aan overheidsfinanciering zou gaan naar de oprichting van New Yorks Fashion Innovation Centre. De gouverneur ondertekende later ook de 'New York Textile Act', met als doel boeren in de textielindustrie te ondersteunen om duurzame ontwikkeling en nieuwe afzetmogelijkheden te stimuleren.

Oude en nieuwe gezichten nemen de catwalk over

Deze focus op Amerikaans georiënteerd design was een integraal onderdeel van NYFW dit seizoen. Dat blijkt ook uit de keuze van de Council of Fashion Designers of America (CFDA) voor grotendeels opkomende ontwerpers en opmerkelijke figuren in het Amerikaanse design. Onder de hoofdrolspelers was Thom Browne, die terugkeerde op het programma na zijn benoeming tot nieuwe voorzitter van de CFDA. Zijn aanwezigheid en rol werden gevierd tijdens een evenement onder leiding van Anna Wintour, waar hij een publiek vol ontwerpers toesprak en verklaarde dat het zijn missie zou zijn om de Amerikaanse mode-industrie te helpen stimuleren.

In zijn toespraak tijdens het evenement zei Browne: "Ieder van jullie heeft me geïnspireerd om mezelf elke dag uit te dagen voor pure creativiteit. Mijn missie is om creativiteit op de voorgrond te plaatsen. In deze functie zet ik me in om alle unieke en diverse verhalen die de Amerikaanse mode zo uniek maken over de hele wereld te promoten... op de meest pure manier... want echt succes mag niet ten koste gaan van creativiteit."

Thom Browne FW23, NYFW. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Thom Browne FW23, NYFW. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Dit seizoen was de eerste keer dat Browne in New York toonde sinds september 2021, nadat hij eerder in Parijs op de catwalk had gestaan. In The Shed werden de toeschouwers getrakteerd op een extravagant uitzicht, met planeten en sterren die aan het plafond hingen boven een neergestorte tweedekker, die in het midden van de catwalk stond. De collectie zelf bestond uit variaties van Browne's kenmerkende deconstructed tailoring, naast doorgestikte ruimtepakken, een selectie zijden jurken met print en opgefriste klassiekers, elk gepresenteerd in een show die refereerde aan het verhaal van De Kleine Prins.

Browne's sentimenten van steun en groei voor Amerikaanse productie en design werden ook weerspiegeld in de line-up van de NFYW van dit jaar, waar opkomende ontwerpers de teugels in handen namen om hun creaties te tonen, in wat voor velen hun eerste show was. Onder hen waren Maya J, ontwerpster van het met de Amiri Prize bekroonde merk Ayama, die een vrouwelijke kijk gaf op haar gewoonlijk door mannen geïnspireerde collecties, en Kate Barton, een ontwerpster die zich richtte op technologisch geavanceerde productieprocessen voor haar lijn avondkleding.

Aknvas FW23, NYFW. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Naast de nieuwe gezichten waren er ook vertrouwde namen, die al bekend waren in de sector, maar toch een nieuwe kijk op hun werk presenteerden. Creatief directeur van Hervé Legér, Christian Juul Nielsen, presenteerde zich op NYFW met zijn minimalistische merk Aknvas, waarmee hij voor de tweede keer deelnam. Een eveneens nieuw maar herkenbaar gezicht was dat van Robert Rodriguez, een voormalige ontwerper van Dior, die voor zichzelf begon met de lancering van zijn nieuwe luxe avondkledingmerk Kolston. De lijn wilde kunst en luxe combineren, met een presentatie die plaatsvond naast expressionistische schilderijen van Vicky Barranguet.

Heron Preston was een andere bekende nieuwkomer op NYFW en presenteerde zijn gelijknamige label op het evenement, bijna zes jaar na zijn laatste show op de Paris Fashion Week. Terwijl een groot deel van zijn collectie gericht was op het belang van recycling, maakte Preston ook van de gelegenheid gebruik om zijn eerste collectie skikleding te onthullen. Preston sluit zich hiermee aan bij een groeiende groep van designermerken die hun eerste stappen zetten in de wintersportcategorie. Louis Vuitton, Armani en Off-White hebben onlangs ook collecties uitgebracht die specifiek voor deze markt zijn bedoeld. Het segment bevindt zich op een pad van aanzienlijke groei. Zo stelt WWD dat de binnenlandse ski-jas markt in de VS zal naar verwachting 2,26 miljard dollar in jaarlijkse omzet zal bereiken in 2031, een stijging in vergelijking met de 1,45 miljard dollar die Verified Market Research's verwachtte voor de ski-uitrusting markt in 2022.

Heron Preston FW23, NYFW. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Heron Preston FW23, NYFW. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Jonathan Simkhai presenteerde de eerste collectie van zijn gelijknamige merk onder de "nieuwe" naam "Simkhai", waarbij hij "Jonathan" achterwege liet. Met de naamsverandering werd ook de identiteit van het merk vernieuwd, met een verschuiving naar tailoring en de creatie van historische stukken die het vakmanschap benadrukken. Hoewel veel van de FW23-lijn refereerde aan Simkhai's link met Iraanse productiemethoden, zoals zijn gebruik van kant, was een samenwerking van het merk met Wolford ook te zien in bodywear en kleding waarin de kenmerkende technieken van de ontwerper waren verwerkt.

Simkhai FW23, NYFW. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Simkhai AW23, NYFW. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Fashion week ‘regulars’ maken hun strategieën bekend

Een groot deel van NYFW werd gekenmerkt door collaboraties. In vergelijking met de Europese catwalks waren de samenwerkingen in New York echter subtieler, in de vorm van accessoirelijnen en schoenen. Khaite, bijvoorbeeld, pronkte op de catwalk met zijn samenwerking met Oliver Peoples, terwijl Kate Spade een groene Pantone-lijn presenteerde en Heron Preston en Area samenwerkten met respectievelijk Zellerfield en Serigo Rossi. Hoewel samenwerkingen niet bepaald een nieuwe vorm van marketing zijn, bieden ze wel de mogelijkheid om nieuwe klanten aan te spreken. Dit geldt vooral voor merken op NYFW, waarvan ontwerpers waarschijnlijk minder bereik hebben dan die van luxereuzen als Gucci of Prada, die beide al eerder samenwerkingen met grote sportkledingbedrijven aankondigden.

Andere merken probeerden juist de jongere mensen aan te spreken - sommige met een vernieuwd gevoel voor design, andere met verwijzingen naar de popcultuur. Terwijl de op NYFW teruggekeerde Rodarte een gothic kijk op cocktailjurken aanbood, waarvoor de CFDA verwees naar de huidige Netflix-favoriet Wednesday, debuteerde Christian Siriano met looks geïnspireerd op de 90's cultklassieker Clueless, die al was onthuld als onderdeel van de 2023 Super Bowl-campagne van het financiële bedrijf Rakuten.

Coach FW23, NYFW. Beeld: Coach

Coach FW23, NYFW. Beeld: Coach

Een vernieuwde kijk op de jeugd was vooral duidelijk bij Coach, waar creatief directeur Stuart Vever de codes van jonge generaties centraal stelde. Het resultaat was een update van het Amerikaanse erfgoed van Coach "door de ogen van een nieuwe generatie", aldus een persbericht, met jeugdige proporties en gemoderniseerde klassiekers. Vever deed ook zijn uiterste best om Coach's recente onderzoek naar circulariteit te benadrukken. Dit was te zien in ready-to-wear items en accessoires gemaakt van ge-upcyclede materialen, evenals de uitbreiding van het (Re)Loved-programma van het merk, aanvankelijk gewijd aan tweedehands tassen, naar schoeisel en sieraden. Er werd een collectie leren sneakers gepresenteerd, elk met een bovenkant gemaakt van hergebruikte Coach tassen, terwijl sieraden werden ontworpen op basis van hergebruikte vintage stukken.

Een merk dat dicht bij zijn wortels bleef was Khaite, door opnieuw een verheven luxecollectie voor de trendgerichte consument te presenteren. De silhouetten waren gestructureerd en sterk, in contrast met het gebruik van zachtere texturen zoals pluche omgekeerd lam, gelaagd chiffon en strakke jersey. Terwijl de collectie van het merk met zijn wijd uitwaaierende jassen, ingewikkelde corsetterie en gebreide kwaliteitskleding blijkbaar goed aansloeg bij het publiek, was de locatie van de catwalk iets om op te merken. De show vond plaats in het allereerste flagship van Khaite, dat 16 februari werd geopend als onderdeel van het plan van het merk om de komende vijf jaar op te schalen nadat het de omzet van 100 miljoen dollar had overschreden, zoals gemeld door WWD. De ruimte zelf weerspiegelde de industriële en creatieve setting van zijn uitvalsbasis Soho, door het gebruik van volumineuze architectuur en verwijzingen naar de natuur van de omgeving.

Khaite FW23, NYFW. Beeld door Hanna Tveite, Khaite

Khaite FW23, NYFW. Beeld door Hanna Tveite, Khaite

De favorieten op socials

Terwijl de merken hun eigen interne strategieën aanpakten, zorgden andere merken voor discussies op de sociale media, waarbij ze de aandacht trokken voor van alles en nog wat, van hun grillige presentaties tot hun luchtige PR-stijlen. Dion Lee en Collina Strada verbeeldden het gevoel van de natuur in hun collecties, waarbij ze beide letterlijk de dierenwereld in hun presentaties verwerkten. Vooral Collina Strada maakte een bijzondere indruk op waarnemers. De ontwerpster van het merk, Hillary Taymour, koos ervoor om modellen met dierenprotheses de catwalk te laten bewandelen. In een gesprek met Vogue zei de jonge ontwerpster dat de collectie, die grotendeels een verhoogde kijk op Amerikaanse sportkleding liet zien, het resultaat was van haar experimenteren met de balans tussen mode en recessie - een onontkoombare factor voor elke modeweek tot nu toe.

Collina Strada FW23, NYFW. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Collina Strada FW23, NYFW. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Waar sommigen voor extravagantie kozen, focusten anderen zich op de communicatie. Zo blijkt onder andere uit hun uitnodigingen, een element van de modeweek dat steeds invloedrijker wordt - denk aan Balenciaga's kapotte iPhones voor FW22 of Virgil Abloh's Louis Vuitton klok. In het licht van het macro-economische klimaat kozen ontwerpers op NYFW echter voor discretere methodes. Area, bijvoorbeeld, verzocht zijn gasten om aanwezig te zijn via wat leek op een voedselbezorgtas, met levensechte bananenreplica's. Het fruit kwam ook terug in de collectie van het merk, als inspiratie voor de vormen van rokken en jurken.

In navolging van zijn op upcycling gerichte FW23-lijn bracht Heron Preston recycling verder onder de aandacht door 400 uitnodigingen te maken van afgedankte voorwerpen uit het afval van New York City, die hij in een teaser-video voorafgaand aan de show onderzocht. De tot kunst omgevormde uitnodigingen bouwen voort op Prestons 'minder milieuvernietigende' filosofie, die hij duidelijk maakt in zowel zijn creatie- als gebruiksmethoden. Over de uitnodigingen verklaarde de ontwerper op zijn Instagram-pagina: "Indien weggegooid keren ze terug naar afval en indien bewaard, is het een schat om te verzamelen. Hoe dan ook, het is een gewin. Als een modeshowuitnodiging geen nut heeft, dan is de kans dat hij wordt weggegooid erg groot. Verspild."

Area FW23, NYFW. Beeld: Launchmetrics Spotlight