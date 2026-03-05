Amerikaanse marktplaats StockX viert tienjarig jubileum met sneakerinzichten

Resale-platform StockX viert zijn tienjarig jubileum met een rapport over enkele van de meest opmerkelijke merken, producten en mijlpalen van het afgelopen decennium. Het rapport, ‘10 Years of StockX’, beschrijft de meest verhandelde producten sinds de lancering, de duurste verkopen en de grootste prijsstijgingen. Het overzicht omvat diverse categorieën, van kleding tot gameconsoles.

Het hoofdstuk ‘Then & Now’ in het rapport belicht de enorme groei van StockX sinds de oprichting. In 2016 lanceerde het platform met zestien merken en een primaire focus op sneakers. Het was toen actief in 67 landen en gebieden. In 2025 zijn de categorieën uitgebreid met sneakers, schoenen, kleding, accessoires, verzamelobjecten, ruilkaarten en elektronica, met 952 merken op het platform. Het bedrijf breidde in de loop der jaren verder uit naar 200 regio's.

Nike en Jordan domineren

In de meeste categorieën van het rapport blijft Nike, samen met het bijbehorende merk Jordan, een koploper voor StockX en domineert het grotendeels de ranglijsten. De top drie bestverkochte sneakers bestaat uit de Nike Dunk Low Retro White Black Panda op de eerste plaats, gevolgd door de Nike Air Force 1 Low White en de Nike Dunk Low Retro White Black Panda voor dames. De Nike Pro Therma-Fit Hyperwarm Hood is het best presterende accessoire.

De lijst van StockX’s top tien best presterende producten op de releasedag wordt gedomineerd door het merk Jordan. Verschillende silhouetten van dit merk bezetten alle plaatsen op de lijst. De Jordan 11 Retro Cool Grey staat op de eerste plaats, gevolgd door de Jordan 11 Retro Gamma Blue. De Nike Air Force 1 Low Supreme Black is de bestverkochte samenwerking en verslaat daarmee het T-shirt van Juice Wrld x Vlone Butterfly en de Converse Chuck Taylor All Star 70 Hi Comme des Garcons, die respectievelijk de tweede en derde plaats innemen.

Bovenaan de lijst van de tien duurste verkopen staat de Louis Vuitton Nike Air Force 1 Low Monogram Brown Damier Azur-sneaker, met een prijs van 85.000 Amerikaanse dollar. De Kaws What Party Portfolio Set of Seven Prints volgt met 83.000 Amerikaanse dollar en verslaat daarmee de ruilkaart Mike Trout 2011 Topps Update Rookie Black, die voor 75.000 Amerikaanse dollar werd verkocht.

Adidas breekt door in de categorie schoenen

Nike is ook de koploper op de lijst van producten met de grootste waardestijging van StockX. De Jordan 1 Retro High Off-White Chicago-schoen kende een flinke waardestijging. De gemiddelde doorverkoopprijs steeg van 1.253 Amerikaanse dollar in de eerste 30 dagen na de release naar 3.275 Amerikaanse dollar in 2025. De oorspronkelijke winkelprijs was 190 Amerikaanse dollar. De Nike Air Force 1 Low Off-White-sneaker zag zijn prijs in tien jaar tijd stijgen met 1.551 Amerikaanse dollar, wat het een tweede plaats opleverde.

Wat betreft de bestverkochte sneakerreleases per jaar, overtrof Adidas de prestaties van Nike slechts nipt. Van 2016 tot 2019 domineerden Adidas-silhouetten de ranglijsten. Nike nam het in 2020 over, voordat Adidas in 2023 weer de leiding nam. Vanaf 2024 behoudt het Jordan-merk van Nike de toppositie. De Yeezy-samenwerking van Adidas bezette ook de topposities voor bestverkochte schoenen, waarbij de Slide Onyx, Slide Slate Grey en Foam RNR Onyx de leidende posities behielden.

StockX organiseert evenement in Detroit ter ere van jubileum

Om het jubileum te vieren, organiseert StockX van 13 tot 15 maart een evenement in Detroit waar de community centraal staat en alles te koop is. Tijdens het evenement brengt het platform klanten en invloedrijke stemmen uit de cultuur samen in een pop-up om terug te blikken op het afgelopen decennium. Bijna 700 producten, waaronder populaire merken, zijn verkrijgbaar met korting. Daarnaast vinden er dagelijks 'fireside chats' en paneldiscussies met experts uit de industrie plaats. Er vindt een speciale veiling plaats met tien exclusieve producten, naast de verkoop van jubileum-merchandise.

In een verklaring zei de CEO van StockX, Greg Schwartz: “Dit jubileum is een viering van de gemeenschap die heeft geholpen StockX op te bouwen en een weerspiegeling van onze toewijding aan voortdurende groei en innovatie. Dat we dit moment kunnen aftrappen in onze thuisstad op 313 Day – een trots eerbetoon aan het iconische netnummer van Detroit en de cultuur, creativiteit en kracht die de stad definiëren – maakt het extra speciaal.”