Amsterdam gaat textielstromen in de stad verduurzamen

Amsterdam gaat onder de naam Reflow textielstromen in de stad verduurzamen. Dat meldt een persbericht van Waag, de onderzoeksinstelling die zich al 25 jaar op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie beweegt.

Jaarlijk belanden miljoenen kilo’s textiel in de prullenbak, die vervolgens verbrand worden. Dat is een grote belasting voor ons milieu en daarom onderzoekt het project Reflow, dat vanavond online gelanceerd wordt via Pakhuis de Zwijger, hoe dat anders kan. Hoe kunnen ontwerpers, producenten, textielinzamelaars, beleidsmakers en burgers samenwerken aan een alternatief voor fast fashion, meer recycling en minder verspilling en vervuiling?

Onder de naam Reflow werken zes Europese steden aan de transitie naar een meer circulaire economie. Milaan richt zich hierbij op voedsel, Vejle op plastic, Parijs op evenementen en beurzen, Cluj-Napoca op woningbouw en Berlijn op energie. De editie in Amsterdam gericht op kleding en textiel is een pilot en het doel is dat het project mensen zoveel mogelijk stimuleert om zelf aan de slag te gaan. Hiervoor werken de Waak en Pakhuis de Zwijger samen met de Gemeente Amsterdam, BMA-Techne en Metabolic.

Het uiteindelijke doel van de pilot is om het ingezamelde textiel in Amsterdam zoveel mogelijk weer circulair in te zetten of te verwerken. Roosmarie Ruigrok van de Gemeente Amsterdam zegt hierover in het persbericht: “Het allermooist is als je werkkleding, hotellakens of jeans weer kunt versnipperen om er garen van te maken. Deze kun je vervolgens benutten als grondstof voor nieuwe producten die we zoveel mogelijk binnen de regio willen laten produceren en verkopen.”

Beeld: Pakhuis de Zwijger