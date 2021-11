Amsterdam introduceert lespakket circulair textiel op basisscholen

De Gemeente Amsterdam lanceert een informatiepakket over circulair textiel voor basisscholen in de vorm van een leskoffer. Dit heeft het Amsterdams Natuur- en Milieu Educatie Centrum (ANMEC), aangekondigd in een persbericht. De lesstof met de naam ‘Op weg naar Circulair Textiel’ is ontwikkeld in samenwerking met Daniëlle Schouten, de schrijfster van het boek De wereld van kleding en is gericht op leerlingen van groep 6 tot en met 8.

De duurzame leskoffer bevat verhalen en boeken zoals De wereld van kleding en de Bosatlas van de Duurzaamheid, en daarnaast ook grondstoffen die in de industrie gebruikt worden het maken van kleding. Verder is speciaal ontworpen lesmateriaal te vinden voor kinderen van groep 6 tot en met 8. Zo leren kinderen spelenderwijs “om kleding te (her)waarderen” en worden ze zich bewust van verspilling. Hierin nemen de kinderen indirect hun ouders mee en natuurlijk de leraren op de Amsterdamse basisscholen, aldus ANMEC in het persbericht. De koffer is gratis te leen bij het Amsterdamse Natuur- en Milieu Educatie Centrum.

“Leerlingen leren op deze manier onderscheid te maken tussen verschillende soorten textiel en hoe deze gemaakt worden, de vijf R-en kennen en toepassen (in de juiste volgorde: Refuse – weigeren, Reduce – verminderen, Reuse - direct hergebruiken, Repair – repareren en Recycle – hergebruik na behandeling), leren dat zij invloed kunnen hebben op welk textiel mensen dragen en leren dat textiel na gebruik in een dichte zak in de textielcontainer hoort,” zo is te lezen op de website van ANMEC.

Met het circulaire initiatief wil de gemeente Amsterdam textiel verspilling tegengaan en zijn steentje bijdragen op het gebied van duurzaamheid. Uit onderzoek van het ANMEC is gebleken dat gemiddeld tien kilo van wat een Amsterdammer jaarlijks wegwerpt aan textiel op de vuilnisbelt terecht komt, waar het vervolgens wordt verbrand.