Amsterdams outdoor kledingmerk wil 5 miljoen m² land vergroenen

Sommige bedrijven pakken het groen ondernemen graag direct groots aan. Zo ook het innovatieve Nederlandse outdoormerk Cortazu. Middels verkoop van hun kleding streeft dit merk naar een vergroening van zeker 5 miljoen m² grond aan de voet van de Kilimanjaro, dit doen ze door 50.000 man in hun kleding naar buiten te brengen.

Groen en sportief

Het klinkt als een buitensporig ambitieus streven, maar het Nederlandse Cortazu is al goed op weg. Vanuit een duurzame visie zorgt het merk, in samenwerking met Justdiggit, per verkochte jas voor 62m² vergroening op Afrikaanse grond. Deze samenwerking leverde hen tot nu toe al een enorme populariteit op bij shoppers wereldwijd die veel waarde hechten aan de vergroeningsmissie van Cortazu.

Die populariteit werd nogmaals duidelijk toen het merk in 2019 de prestigieuze ISPO Gold Award in ontvangst mocht nemen voor een specifiek model uit hun collectie. Hiermee werd niet alleen de hoogwaardige kwaliteit van de producten bevestigd door experts op het gebied van sport- en outdoorkleding, maar versloegen ze ook de bekende traditionele outdoormerken op het hoogste podium in de industrie.

Duurzame innovatie

Duurzaamheid zit onmiskenbaar in het DNA van Cortazu. “We ontwikkelen ons voortdurend en proberen innovatieve manieren te vinden om zowel ons product als ons merk te blijven verbeteren, of het nu gaat om duurzame productie of onze sociale toewijding.”, aldus de co-founders Wouter en Wiebe. Met hun geprezen “The Shell” jas zijn ze een pionier in de industrie; nooit eerder werd er een outdoor-jas uitgebracht die op deze innovatieve manier is gefabriceerd, volledig gemaakt van gerecycled materiaal, maar qua performance meetbaar met de beste in de industrie.

Een toegewijde community

Voor Cortazu is transparantie in ondernemen ontzettend belangrijk. Deze eigenschap heeft het merk uitgebreid getoond in vier Kickstarter campagnes, die allen tot de top 1% van meest succesvolle campagnes wereldwijd behoren. Hierdoor heeft het merk binnen no-time een loyale en enthousiaste community kunnen opbouwen en worden hun producten inmiddels in meer dan 60 landen gedragen.

Over Cortazu

Cortazu werd in 2017 opgericht door drie mannen met een passie voor outdoor en een missie: 5 miljoen m² land vergroenen door 50.000 mensen in hun jassen naar buiten te brengen in 2025. Als Nederlands outdoormerk verkopen ze hoogwaardige technische kleding om in te skiën, hiken maar ook voor dagelijks gebruik. Cortazu zit op de intersectie tussen sport en lifestyle. Via een direct-to-consumer business model verkopen ze rechtstreeks aan de consument tegen een betere prijs-kwaliteit verhouding dan hun grote concurrenten.