Anderson speelt met plooien in de haute couture voor Dior

Parijs - De plooi in al haar pracht. Ontwerper Jonathan Anderson brengt een ode aan de plooi in zijn tweede haute couture-collectie voor Dior, gepresenteerd op maandag in Parijs.

De collectie van de Noord-Ierse ontwerper voor het herfst-winterseizoen 2026-2027 omvat sculpturale jurken, vloeiende ensembles, jassen en broeken. Een groot deel van de garderobe is voorzien van deze plooitechniek.

Anderson, een groot kunstliefhebber, brengt een eerbetoon aan de Amerikaanse kunstenares Lynda Benglis, bekend om haar sculpturen en reliëfwerken.

Christian Dior herfst/winter 2026, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

“Veel werken van de kunstenares ontstaan uit tweedimensionale materialen die door technieken als knopen, plisseren of vormen, transformeren in driedimensionale objecten. De kunst van haute couture ondergaat een vergelijkbare transformatie: de stof krijgt een sculpturale vorm, die wordt geaccentueerd wanneer het gedragen wordt”, legt de ontwerper uit in een persbericht.

In een decor dat leek op een varensbos in het Musée Rodin, volgden de silhouetten elkaar op. De tinten waren vaak wit, grijs en zwart, maar ook met koper-, zilver-, rood- of appelgroene accenten.

Veel kledingstukken hadden bloemendetails, zoals een mesh-ensemble met brede plooien, millefeuille genoemd, of een zwarte jas afgewerkt met geborduurde witte varens.

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Christian Dior herfst/winter 2026, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Christian Dior herfst/winter 2026, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Christian Dior herfst/winter 2026, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Christian Dior herfst/winter 2026, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Sabrina Carpenter, Josh O'Connor, Pharrell Williams en Priyanka Chopra waren enkele van de sterren die de show bijwoonden.

Anderson wordt beschouwd als een van de wonderkinderen van de mode en is een onvermoeibare werker. Slechts twee weken geleden presenteerde hij in Parijs de mannencollectie van het Franse modehuis. Zijn naam circuleerde de afgelopen dagen ook als de ontwerper van de trouwjurk van Taylor Swift voor haar huwelijk met Travis Kelce in New York.

Op 41-jarige leeftijd werd de Brit vorig jaar benoemd tot artistiek directeur van de dames- en herencollecties van Dior. Daarmee is hij de eerste ontwerper sinds Christian Dior die toezicht houdt op de drie lijnen van het iconische LVMH-huis, inclusief haute couture.

In tegenstelling tot de Fashion Week, vindt haute couture alleen in Parijs plaats. De shows zijn in januari voor het zomerseizoen en in juli voor het winterseizoen. Het is een Franse specialiteit waarbij unieke, handgemaakte stukken worden gepresenteerd, voornamelijk bestemd voor grote gala's en de rode loper.