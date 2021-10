Anna Starmer van Luminary: “Merken kijken op een meer fluïde manier naar kleuren”

Anna Starmer richtte forecasting bureau Luminary vijftien jaar geleden op. Ze ontwikkelde een unieke aanpak die duurzaam is en de aarde centraal stelt. Ze werkt met grote retailers en merken aan het verbeteren van de industrie, waarbij meer focus ligt op duurzame inspiratie en trends. Aan FashionUnited vertelt Starmer over haar creatieve proces, het ontstaan van Luminary Books en waarom kleur zo’n belangrijke rol speelt in de modeindustrie.

Kun je meer vertellen over je achtergrond en hoe je op het idee kwam voor Luminary?

"Ik heb knitwear en textielontwerp gestudeerd aan Chelsea College in Londen. Daarna ging ik aan het werk voor een kleur- en trendforecasting studio. Ik hield me vooral bezig met materialen en garen voor merken, maar ontdekte dat ik het bedenken van verhalen en concepten, fotografie en storytelling het allerleukste vond. Ik deed werkervaring op en ontdekte mijn passie. Daarna werd ik consultant voor verschillende merken, zoals Monsoon, Miss Selfridge en Primark. Ik heb ook lange tijd voor de lingerieafdeling van Marks & Spencer gewerkt. Mijn taak was om ontwerpteams te inspireren. Dat deed ik door het verzamelen van informatie die ik bundelde en die zij gebruikten voor de concept-creatie voor het volgende seizoen. Daarna begon ik aan Luminary The Book. Ik maakte het volledig met de hand en ging naar markten in Hackney (Londen) om stofstaaltjes te kopen en alles te fotograferen."

Hoe heeft Luminary zich door de jaren heen ontwikkeld?

"Vijf jaar na de oprichting van Luminary begon ik veel te reizen. Ik maakte een boek over India en plots had ik agenten over de hele wereld die het voor mij probeerden te verkopen. Rond die tijd begon ik ook samen te werken met een ververij in Groot-Brittannië om mijn eigen *swatches *te maken."

"In 2017 ging ik naar IJsland. Ik wilde ergens heen gaan waar het niet zozeer ging om de mensen, maar vooral om de plek. Ik produceerde een boek en seminar met kleuren geïnspireerd op de natuurlijke landschappen. Toen realiseerde ik me dat we in onze moderne levens helemaal niet meer in contact staan met de natuur. Tijdens het presenteren van mijn seminar in New York vroeg ik het publiek: “Hoe kunnen jullie ontwerpen voor mensen op deze planeet, zonder na te denken over jullie impact op de aarde?” Dat is nu een belangrijk onderdeel geworden van wat ik doe."

Luminary is geen standaard kleurenforecasting bureau. Kun je het idee erachter toelichten? Wat maakt Luminary’s aanpak anders dan dat van andere bureaus?

"Wat ik doe is gebaseerd op kleur en concept, waardoor het toepasbaar is op zowel mode als interieur. Het is mijn werk om te inspireren en nieuwe ideeën te brengen. Het is heel creatief en vooruitstrevend werk, maar vergt ook goede overtuigingsvaardigheden; je bent constant bezig om mensen te laten wennen aan nieuwe ideeën. Ik heb altijd veel interesse gehad in de wereld van de natuur en dat is wat ik nu al twaalf jaar gebruik voor mijn boek."

Je werkt regelmatig met artiesten en kleurspecialisten, maar ook met high street merken om de industrie van binnenuit te veranderen. Kun je uitleggen hoe je met deze partners samenwerkt?

"Het is interessant dat studenten waarmee ik spreek zeggen: ‘Maar hoe kun je met Primark samenwerken?’ Mijn redenering is; als we Primark kunnen veranderen, kunnen we alles. Ik werk met merken die aan massaproductie doen, en probeer een verandering teweeg te brengen in hoe zij produceren en opereren. Ik werk ook met Ikea, dat heeft toegezegd om in 2030 CO2-positief te zijn. Ik word steeds meer een brug tussen grote merken en kleine, innovatieve bedrijven die pas net beginnen."

"Samen met merken verfijn ik de dingen die ze hebben gedaan. Ik stimuleer hen altijd om duurzamer of meer regeneratief te zijn. Ik stel vaak vragen als: ‘Waar laat je dat produceren?’ en ‘Waar komen die kleuren vandaan?’."

"Sommige vragen mij om hun ideeën te checken en beter te maken. Dan kijk ik naar alle afdelingen en denk ik bijvoorbeeld na over hoe de winkelvloer eruit zou moeten zien. Ik werk ook met jongere bedrijven en materiaalspecialisten, zoals kasjmierproducenten, voor wie ik *colour stories *maak. Het gaat om het inbrengen van extra kennis."

Waar zijn je cliënten naar op zoek als ze Luminary inschakelen? Kun je wat meer vertellen over de diensten die je biedt?

"Door de jaren heen heb ik gemerkt dat een directe samenwerking met een ontwerper het beste werkt, omdat zij specialisten zijn in hun vak en het moet echt een samenwerking zijn."

"Ik werk al vijftien jaar met hetzelfde technische kleurbedrijf in Groot-Brittannië. Ik verf mijn *swatches *op dezelfde manier als Pantone. Ieder merk waarmee ik werk kan extra *swatches *bestellen voor bij hun producten. Ze gebruiken mijn boeken intern om hun eigen kleurpaletten te maken. Naast het fysieke boek krijgen merken zestig kleurstalen, zodat ze hun eigen moodboard kunnen maken."

Waar gaan de tweejaarlijkse Luminary Colour boeken over? Wat kunnen we ervan verwachten en wat zeggen ze over de komende seizoenen?

"Ik wil dat mijn boeken originele informatie bevatten en mijn persoonlijke visie weergeven over wat op dat moment interessant voelt voor mij. Ze gaan nooit over wat er op de catwalks gebeurt - ze zijn gebaseerd op hoe we leven en wat ik om me heen zie. Elk boek heeft een sterke verhaallijn en de aarde staat altijd op één. Ze bevatten prachtige beelden, inspirerende kleuren, heel veel woorden over hoe we ons voelen, wat er speelt, wat invloed heeft. Er is ook een rol weggelegd voor verschillende artiesten en makers."

"Cliënten kopen de boeken aan de start van het seizoen. Ze lopen twee jaar voor, dus het is een manier voor ontwerpers om hun creatieve proces te beginnen. In de afgelopen jaren ben ik gestopt te werken met seizoenen. Ik merk dat men ze nu op nieuwe manieren gebruikt; merken kijken op een meer fluïde manier naar kleuren. "

Waarom is kleur zo’n belangrijke factor in de besluitvorming in de modeindustrie?

"Kleur geeft een onmiddellijke menselijke reactie. Het is intuïtief en werkt op je onderbuikgevoel en hart. Zelfs als je niet bijzonder geïnteresseerd bent in mode of stijl, heb je alsnog een instinctieve reactie op een kleur - je houdt ervan of je haat het. Om die reden kan een kleur een merk maken of breken. Ik heb goedlopende producten gezien die in de ene kleur zo uitverkocht waren, en in een andere bleven liggen. Het is zo'n persoonlijke reactie, en hangt ook af van onze stemming en persoonlijkheid. De kleuren die je kiest voor je huis zijn een uitgesproken statement. Ze geven een eerste impressie van wie je bent. Kleur kan gebruikt worden om te communiceren. Kleuren kunnen in deze tijd ook nogal verwarrend zijn, omdat we worden gebombardeerd met kleuren en beelden in deze moderne wereld. Het is lastig geworden om te onthouden van welke kleuren je echt houdt. "

Zijn er veranderingen die je graag zou zien in de industrie als het aankomt op trend- en kleurforecasting? Zoja; waarom?

"Er wordt veel gepraat over het veranderen van de materialen waarmee we werken, maar je hoort niets over het kleuren van textiel en het giftige afval. We moeten de manier waarop we produceren en consumeren compleet veranderen. Dat is echter een enorm hoge berg die je niet even snel beklimt."

"Bedrijven die de aarde niet voorop stellen… Ik snap dat niet meer. Voor mij is er niets meer trendy dan dat. Ik geloof hartstochtelijk dat we minder moeten kopen en alleen dingen moeten kopen waar we echt verliefd op zijn. Items waar je in wilt investeren, omdat je ze jaren in je huis en kast wilt hebben. We zullen altijd kleding en producten nodig hebben, maar alle trends zouden gericht moeten zijn op de vraag hoe we op een betere manier kunnen kopen. Ze zouden moeten gaan over hoe we beter gebruik kunnen maken van materialen, en hoe alle punten in de keten beter kunnen worden."

Waar ben je op dit moment mee bezig en wat zijn de volgende projecten voor Luminary?

Luminary Issue 25 - genaamd Lightness - kwam uit in september 2021. Ik heb het deze zomer gemaakt en het heeft een knipoog naar lente-zomer 2023, al gaat het veel verder dan dat. Het meeste beeldmateriaal heb ik lokaal geschoten - in en rondom Sussex. Er staan briljante innovatoren in, zowel op het gebied van materiaal als van kleurcreatie. Verder heb ik net *The Future of Colour *gelanceerd: een digitaal rapport van 280 pagina’s, waarin ik de toekomst van kleur en materialen onderzoek voor het komende decennium. Daarnaast ga ik weer vooruitkijken naar het volgende seizoen: herfst-winter 2023.

Alle beelden via Luminary Colours

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands.