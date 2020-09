Anthony Vaccarello lanceert samenwerking met Helmut Lang

Als onderdeel van het Saint Laurent Rive Droite project, heeft hoofdontwerper van Saint Laurent, Anthony Vaccarello, een deel van zijn ontwerpen aan kunstenaar Helmut Lang gegeven. Helmut Lang heeft van die ontwerpen weer materiaal gemaakt dat hij heeft gebruik voor een verzameling unieke beelden. De beelden zijn van 30 september tot en met 30 oktober in Parijs te zien en te koop in de experimentele Saint Laurent Rive Droite winkel op nummer 213 van de Rue Saint-Honoré, waar vroeger de beroemde concept store Colette zat.

Anthony Vaccarello is sinds 2016 creatief directeur van Saint Laurent en opende vorig jaar in juni de Saint Laurent Rive Droite boetiek, waar niet alleen de collecties van het merk verkocht worden, maar ook een selectie kunst en design. Een soortgelijke boetiek is inmiddels geopend aan Rodeo Drive in Los Angeles.

Speciaal voor deze twee winkels vroeg Anthony Vaccarello kunstenaar Helmut Lang beelden te maken die eerst in Parijs te zien zullen zijn en daarna in Los Angeles. Vaccarello is altijd een groot fan geweest van Helmut Lang die eind jaren tachtig naam maakte met zijn legendarische en gelijknamige modemerk dat nog altijd van grote invloed is op de mode van vandaag. Lang werkte ook in zijn tijd in de mode al graag samen met kunstenaars als Louise Bourgeois and Jenny Holzer en in 2015 keerde hij de mode voorgoed de rug toe om zelf fulltime als kunstenaar aan de slag te gaan.

Zowel Anthony Vaccarello als Helmut Lang kondigen de samenwerking trots aan op hun Instagram-pagina’s. Het is dan ook een bijzonder project dat tevens vragen oproept over duurzaamheid en hergebruik in de mode.

Beeld: Facebook Saint Laurent Rive Droite