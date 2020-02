Armani showt zonder publiek vanwege angst voor corona-virus

Armani heeft de nieuwste collectie getoond in een lege zaal tijdens Milan Fashion Week. Het ging hier niet om een gebrek aan interesse in de show, maar om de angst voor het corona-virus. De show werd uiteindelijke gelivestreamt vanuit een lege locatie.

Het modehuis meldde op zondagochtend dat gekozen was om de show door te laten gaan zonder publiek om hiermee de gezondheid van alle genodigden te waarborgen. Dit weekend werd namelijk duidelijk dat in twee steden in Noord-Italië mensen besmet waren met het corona-virus. Hierdoor zitten hele steden en dorpen in quarantaine. Milaan is de hoofdstad van Lombardije, waar op zondagochtend al 54 bevestigde besmettingen met het virus waren.

Ontwerper Giorgio Armani haalde voorafgaand aan de show nog de woede van journalisten en mensen wereldwijd op zijn hals. De ontwerper vergeleek modetrends en geseksualiseerde marketing met verkrachting. Later meldde een perswoordvoerder tegen nieuwsbureau AP dat de ontwerper sprak in metaforen en dat de vergelijking met verkrachting niet letterlijk bedoeld was.