Asics lanceert capsulecollectie met Pyrates Smart Fabrics

Asics heeft de handen ineengeslagen met textielproducent Pyrates Smart Fabrics voor de creatie van een capsulecollectie. Het betreft een duurzame yoga-collectie voor dames, bestaande uit zeven verschillende items. De lijn werd gisteren, op International Women's Day, gelanceerd.

De lijn omvat onder andere leggings, wijde broeken, T-shirts en een sportbeha in een neutraal kleurenpalet met pasteltinten. De items zijn gemaakt met textiel van Pyrates Smart Fabrics dat bestaat uit natuurlijke vezels, zo valt te lezen in een persbericht op de website van het textielbedrijf. Bij het kleuren van de stof is geen gebruikgemaakt van chemicaliën en was minder water nodig, aldus Pyrates Smart Fabrics.

Ook de verpakkingen zijn duurzaam: De items worden verpakt in natuurlijke en herbruikbare zakken. Hiermee willen Asics en Pyrates Smart Fabrics de negatieve invloed op het milieu verkleinen en het hergebruik van stoffen tassen stimuleren.

“We zijn verheugd over de nauwe samenwerking met Asics,” zegt Regina Polanco, oprichter en CEO van Pyrates Smart Fabrics. “Onze gedeelde visie en waarden hebben een integrale rol gespeeld in het gehele proces. De collectie zelf is ontworpen in natuurlijke harmonie om vrouwen fitness-kleding te bieden die niet alleen inclusief is, maar ook zorgt voor lichaam, geest en het milieu,” aldus Polanco.

Beeld: Asics/Pyrates