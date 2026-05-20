Asos lanceert AI-shoppingapp in ChatGPT

E-commercegigant Asos lanceert een nieuwe shoppingapp in ChatGPT. De app combineert conversationele AI, mode-inspiratie en ‘shoppable’ videocontent voor klanten in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Met Asos Stylist, ontwikkeld in samenwerking met videocommerceplatform Bambuser, kunnen gebruikers direct via ChatGPT producten zoeken, trends bekijken en stylingadvies ontvangen. De aankoop wordt vervolgens voltooid op het e-commerceplatform van Asos.

Volgens de e-tailer gebruikt het platform de Intelligence Layer-technologie van Bambuser om de productcatalogus en videobibliotheek van Asos om te zetten in machineleesbare data. Taalmodellen kunnen deze data in realtime verwerken. De ervaring omvat videocontent, livestream-beelden en interactieve winkelervaringen.

Klanten kunnen zoeken op categorie, trend of gelegenheid met prompts als: “toon me pastelkleurige A-lijn jurken met bloemenprint voor de lente”. De app reageert hierop met een selectie van producten en stijlsuggesties.

In een verklaring zegt Melissa Lim, productdirectrice bij Asos: “Klanten gebruiken steeds vaker AI voor winkel- en stijlinspiratie, maar de ervaring kan nog gefragmenteerd en moeilijk te visualiseren zijn. Asos Stylist brengt mode-inspiratie, stylingadvies en ‘shoppable’ producten samen in één naadloze, conversationele ervaring.”

Kristina Brjazgunova, vicepresident product en innovatie bij Bambuser, voegt toe dat de samenwerking ‘de standaard zet’ voor hoe merken AI en videocommerce integreren in platforms als ChatGPT.