Asos lanceert circulaire kledinglijn

Asos heeft voor het eerst een circulaire kledinglijn gelanceerd, zo meldt de Britse e-tailer in een persbericht. De circulaire collectie van Asos Design die bestaat uit 29 stuks, is naast zo duurzaam mogelijk, met de sleutelkleuren van het seizoen zoals bruin en lila en een flinke dosis jaren negentig ook on trend.

Het persbericht van Asos meldt dat 35 procent van de materialen die in het reguliere ontwerpproces van kleding worden gebruikt, uiteindelijk afval worden. Een van de principes in circulaire mode is om een kledingstuk te creëren zonder dat er daarbij restmateriaal ontstaat. Daarnaast wordt er voor de circulaire collectie van Asos gebruik gemaakt van gerecyclede materialen in plaats van nieuwe materialen zoals polyester of nylon, geproduceerd uit olie en steenkool. Ook wordt er voor het productieproces van de circulaire lijn minder water, energie, land en chemicaliën verbruikt.

Een ander circulair ontwerpprincipe is dat kledingstukken veelzijdig zijn en lang meegaan. Aos heeft voor de circulaire collectie daarom gekozen voor overhemden die je aan twee kanten kan dragen, een jurk die op vier verschillende manieren gedragen kan worden en de jeans in de collectie komen met onderhoudstips om ze langer mooi te houden. Tot slot heeft Asos zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gerecyclede stoffen en oude kledingstukken om deze nieuwe circulaire collectie te maken.

Beeld: Asos