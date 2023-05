Asos lanceert collectie met kleding voor verhuur, speciaal voor trouwseizoen

Vanaf vandaag kan de Britse consument kleding van Asos huren voor feesten en partijen. Dat maakt het merk bekend in een persbericht. Speciaal voor het trouwseizoen heeft de online retailer een collectie samengesteld met feestkleding, die beschikbaar is op de Britse kledingverhuurder ‘Hirestreet’.

“Of je nu een bruid bent die op zoek is naar een speciale outfit voor het avondprogramma, of een gast bent die op zoek is naar een statement piece: de collectie is zorgvuldig samengesteld voor die speciale wear-it-once momenten", aldus het persbericht. De collectie bevat jurken voor bruiden, bruidsmeisjes en gasten. De kleding is geselecteerd uit de eigen merken; Asos Design, Asos Editon en Asos luxe, in maten Curve, Petite en Large.

De kleding, die een retailprijs van maximaal 275 pond (315 euro) heeft, kan de consument nu huren voor een bedrag dat begint bij 20 pond (23 euro). Ook kan de consument kiezen voor een huurperiode van vier, tien of dertig dagen. “In het Verenigd Koninkrijk bedragen de gemiddelde kosten voor het bijwonen van de bruiloft in 2023 meer dan 500 pond (574 euro)”, zegt Hirestreet-CEO Isabella West. “Daarom is ‘bruiloft gast’ de populairste zoekterm op onze website rond deze periode van het jaar.”

De collectie van Asos is alleen beschikbaar voor verhuur in de UK en is nog niet beschikbaar in Nederland en België.