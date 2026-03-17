Asos lanceert modest label Iyal

E-commercegigant Asos breidt zijn marktpositie uit met de lancering van een eigen modest label, Iyal.

Het merk debuteert met een collectie van 64 stijlen, variërend van gelegenheidskleding en maatwerk tot alledaagse items. De collectie omvat jurken met ruches of capes, gecoördineerde sets, rokpakken en bijpassende hijabs in zowel effen als opvallende prints.

Een kleurenpalet van neutrale tinten naast koraal, oranje en kobaltblauw sluit aan bij de viering van Eid, maar behoudt tegelijkertijd de draagbaarheid en een tijdloze uitstraling.

In een verklaring uitte Shazeem Malik, directeur merken bij Asos, zijn enthousiasme over het debuut van Iyal: “Het merk biedt een frisse, trendgerichte benadering van modest fashion, met items die zowel stijlvol als eigentijds zijn.”

“De lancering bouwt voort op ons momentum om interessante internationale labels naar Asos te brengen en versterkt onze wereldwijde merkenmix verder.”

Asos' stap in de wereld van modest fashion komt op een moment dat de categorie een aanzienlijke groei doormaakt. Volgens Dinar Standard zal de markt naar verwachting 433 miljard dollar bereiken in 2028. Deze groei wordt gedreven door de toegenomen erkenning van grote modeweken, internationale warenhuizen en luxeretailers.