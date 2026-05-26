Australian Fashion Week resort 2027: minimalistische monochromes, tie-dye en meer

Ter ere van haar dertigjarig jubileum verhuist de Australian Fashion Council (AFC) de Fashion Week van Carriageworks, de thuisbasis van de afgelopen dertien jaar, naar het Museum of Contemporary Art. De nieuwe locatie heeft het iconische Sydney Opera House en de Harbour Bridge als achtergrond.

Ontwerpers onthullen collecties voor de transseizoensgebonden resortmarkt, een categorie die vakantiekleding combineert met alledaagse mode. Het format is aantrekkelijk voor internationale inkopers op zoek naar veelzijdige ontwerpen die het hele jaar door in verschillende klimaten gedragen kunnen worden. Hoewel op het strand geïnspireerde items een belangrijke rol spelen, tonen ontwerpers ook hun vermogen om collecties met wereldwijde relevantie en aantrekkingskracht te leveren.

Australian Fashion Week blijft de invloed van First Nations-kunstenaars en -ontwerpers benadrukken. Dit gebeurt door een combinatie van hedendaagse silhouetten met cultureel gewortelde printverhalen en ambachtelijke technieken.

De New Generation Show

De New Generation-show, vaak afgekort tot ‘NewGen’, is het platform voor opkomende Australische ontwerpers. Het is een gezamenlijke catwalkpresentatie om aanstormend talent te introduceren bij inkopers, redacteuren en de internationale pers.

Het hoogtepunt dit jaar is een samenwerking tussen de onafhankelijke modeontwerpster Alice van Meurs van het label EDITION en Sarrita King, een Gurindji Waanyi-vrouw. De samenwerking resulteert in hedendaagse mode gecombineerd met de verhalen van de First Nations.

New Generation S27 043 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

New Generation S27 047 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

New Generation S27 049 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

New Generation S27 022 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De kleur van dit seizoen

Bordeauxrood en roodbruin zijn de nieuwe neutrale tinten in de recente Resort-collecties. Dit duidt op een verschuiving naar rijkere, meer ingetogen paletten voor warmweermode.

Esse Studios Resort 27 door Charlotte Hicks

Credits: Esse S27 023 ©Launchmetrics/spotlight

Een rijke mahoniebruine maxi-slipdress met gelaagde rijen lange, golvende franjes.

Bianca Spender Resort 27

Bianca Spender S27 025 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een doorschijnende, pruimkleurige maxi-jurk met halternek, een donkere leren tailleriem en bijpassende operalange leren handschoenen.

Mariam Seddiq Resort 27

Mariam Seddiq S27 047 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een bruine asymmetrische maxi-jurk met gerimpelde details en een sculpturale, gedrapeerde schouder.

Gary Bigeni Resort 27

Credits: Gary Bigeni S27 067 ©Launchmetrics/spotlight

Een bordeauxrode minijurk met lange mouwen en een gedraaide voorkant, met een elegante knoop in de taille en plooien op het lijfje en de rok.

Wit licht

Ontwerpers tonen looks in lagen witte chiffon, tule en andere doorschijnende stoffen die over de catwalks lijken te zweven.

Aje Resort 27 door Edwina Forest & Adrian Norris

Credits: Aje S27 057 ©Launchmetrics/spotlight

Een jurk met verlaagde taille, een doorschijnend lijfje en een rok met gelaagde, sculpturale ruches.

Lee Mathews Resort 27

Credits: Lee Mathews S27 037 ©Launchmetrics/spotlight

Een jurk met een hoge halternek, golvende ruchepanelen aan de voorkant en een soepele, gelaagde rok.

Karla Špetić Resort 27

Spetic S27 021 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een doorschijnende, witte kanten blouse met korte mouwen, een gestructureerde korsetriem met krijtstreep en een relaxte, soepele witte broek met strikdetails bij de enkels.

Mariam Seddiq Resort 27

Mariam Seddiq S27 003 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een doorschijnende witte jurk met een hoge hals en gestructureerde schouders, gecombineerd met een bijpassende, vloerlange cape.

Minimalistische monochromes

Monochrome zwart-witte kleding is een bepalend minimalistisch statement op de AFW. Ontwerpers gebruiken soepele silhouetten om een gevoel van moderne verfijning over te brengen.

Bianca Spender Resort 27

Bianca Spender S27 047 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een strapless zwarte crop top in bandeau-stijl en een vloerlange maxi-rok met panelen in crème en zwart, met een centraal paneel met een zwart-wit motief en een taille met trekkoord.

Carla Zampatti door Tanya Eamon Beattie

Zampatti S27 065 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een soepele, asymmetrische ‘sjaal’-jurk met één schouder en een overslag in zijde, met verfijnde filigraanillustraties en een opvallende zwart-witte rand.

Lee Mathews Resort 27

Lee Mathews S27 031 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een volumineuze, asymmetrische, zwart-witte polkadotjurk in doorschijnend wit organza met een gerimpelde halternek en een ballonzoom.

Mariam Seddiq Resort 27

Mariam Seddiq S27 013 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een witte bodycon-jurk met col, een gerimpelde trompetzoom, zwart-witte mouwen, een zwart achterpaneel en een zwart symmetrisch uitgesneden patroon.

De kolomjurk

De slanke kolomjurken van de AFW-ontwerpers duiden op een verschuiving naar een verfijnder, langwerpig minimalisme voor Resort 2027. Dit creëert looks die modern, gepolijst en zeer draagbaar zijn.

Esse Studios Resort 27 door Charlotte Hicks

Esse S27 053 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een bosgroene coltrui-jurk met zachte, sculpturale drapering op het lijfje en in de taille, en een vloerlange franjezoom.

Gary Bigeni Resort 27

Gary Bigeni S27 043 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een levendig blauwe, mouwloze maxi-tankjurk met soepele asymmetrische drapering en zijdelingse plooien in de rok.

Hansen & Gretel Resort 27

Hansen Gretel S27 043 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een vloerlange turquoise maxi-jurk met een asymmetrische, zacht gedrapeerde colhalslijn over een bijpassende kanten onderjurk. Een smalle ceintuur met een ring bevat veelkleurige kralen en organische bedels.

Courtney Zheng Resort 27

Zheng S27 033 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een oudroze, hooggesloten chiffon maxi-jurk met halternek, een strik en een asymmetrische, zwevende zoom met panelen en ruches.

Tie-dyes en kleurverlopen

In plaats van traditionele bloemenprints, omarmen ontwerpers op de Australian Fashion Week Resort 2027 tie-dye-effecten, aquarelverlopen en vage kleurovergangen. Dit zorgt voor een modernere, artistieke benadering van prints.

Hansen & Gretel Resort 27

Hansen Gretel S27 073 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een chiffon maxi-jurk met een hoge halslijn, dramatische lange gedrapeerde mouwen en centrale uitsnijdingen op het middenrif in een aquarelprint van saliegroen, warm bruin en zachtroze.

Ngali Resort 2027 door Denni Francisco

Ngali S27 013 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een bedrukte zijden sjaal gedraaid over de borst, vastgezet als een off-the-shoulder crop top, en een bijpassende, gelaagde tule maxi-rok en bedrukte zijden panelen in een tie-dye-print van lavendel, blauw, terracotta en koper.

Verity Van Ermel Scherer Resort 27

Ermel Scherer S27 003 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Een oversized, doorschijnende zijden kaftan met veelkleurige, aardse veerachtige kleurverlopen die vervagen van neutrale crèmekleuren naar diepe warme zand- en roesttinten.

FDS Resort 27

Credits: FDS S27 036 ©Launchmetrics/spotlight

Een slipdress met open rug in een abstract aquarelpatroon, met kralenversieringen langs de halslijn en een geknoopte, gedrapeerde overlayconstructie op de heupen.