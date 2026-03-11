Australisch modemerk Katie Perry wint handelsmerkgeschil van zangeres Katy Perry

De Australische ontwerpster Katie Perry wint het recht om kleding onder haar naam te verkopen. Hiermee claimt ze de overwinning in een jarenlang handelsmerkgeschil met de Amerikaanse popster Katy Perry.

Ontwerpster Katie Perry beschuldigt haar veel beroemdere naamgenoot van merkinbreuk. Haar argument is dat zij het merk ‘Katie Perry’ al had vastgelegd voordat de zangeres wereldberoemd werd.

Zangeres Katy Perry stelt echter dat haar muziek al ‘viraal’ ging toen de ontwerpster rond 2008 begon met de verkoop van kleding. Daarom eiste ze de nietigverklaring van het Australische handelsmerk. In 2024 stelt een Australische rechtbank de zangeres in het gelijk. De uitspraak is dat het kledingmerk geannuleerd moet worden.

Het Australische Hooggerechtshof stelt nu echter in hoger beroep de lokale ontwerpster in het gelijk. De reden is dat er waarschijnlijk geen risico op ‘verwarring’ tussen de twee bestaat.

“Wat mij betreft was zij een zangeres en geen modeontwerpster,” schrijft de Australische Perry in een blogpost uit 2024. “Ter herinnering, de echte naam van de zangeres is Katheryn Elizabeth Hudson.”