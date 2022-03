AZ Factory onthult nieuwe strategie met creatieve partners ‘in de geest van Alber Elbaz’

Geen gastontwerpers, maar ‘amigo’s’ en geen collecties maar ‘productverhalen’: AZ Factory heeft een nieuw strategie uit de doeken gedaan, schrijft WWD. Een strategie die aansluit bij de droom van oprichter en wijlen Alber Elbaz om een nieuw soort modebedrijf neer te zetten dat ‘openstaat voor gelijkgestemde creativiteit’.

Creatieve partners die geloven in Elbaz’ visie

Concreet houdt de nieuwe strategie in dat AZ Factory gaat werken met wisselende talenten. “Het gaat niet om samenwerkingen. Het gaat echt om creatieve partners die geloven in de visie en geest van de oprichter”, vertelt Philippe Fortunato, CEO Fashion & Accessories Maisons bij Compagnie Financiere Richemont, aan WWD. In 2019 richtte hij AZ Factory op als joint venture met Elbaz. Fortunato legt uit dat het de bedoeling is om ‘talenten met geweldige ideeën’ uit te nodigen, maar ook creatieven die ‘ondersteuning en hulp’ nodig hebben op een cruciaal moment in hun carrière. In ruil daarvoor biedt AZ Factory een ‘heel ecosysteem’ aan – in de vorm van een ontwerpstudio, atelier, marketingkracht en communicatiekanalen – in plaats van enkel een financiële vergoeding en mentorschap, zoals bij veel ontwerpsamenwerkingen het geval is.

AZ Factory verwelkomt ontwerper Thebe Magugu

De Zuid-Afrikaanse ontwerper Thebe Magugu is de eerste ‘amigo’ die een ‘productverhaal’ voor het merk gaat ontwerpen, schrijft WWD. Magugu werd in 2019 bekend als de eerste Afrikaanse ontwerper die de LVMH-prijs voor jonge ontwerpers won. Sinds februari 2020 presenteert hij zijn collecties tijdens Paris Fashion Week. Zijn ontwerpen voor AZ Factory zullen eind maart of begin april worden onthuld. Vanaf juni zijn ze vervolgens verkrijgbaar via de webshop van AZ Factory, maar ook via Net-a-porter, Farfetch en geselecteerde groothandelspartners. Fortunato laat aan WWD weten dat Magugu bij zijn eerste bezoek meteen deel uitmaakte van het team. Hij beschrijft het project dan ook als Magugu ‘mét’ AZ Factory in plaats van Magugu ‘voor’ AZ Factory. Volgens hem een subtiel maar essentieel onderscheid voor iemand als Elbaz, die zijn woorden altijd zeer zorgvuldig bracht.

Look Thebe Magugu, beeld via AZ Factory

Werk van Magugu als eerbetoon aan Alber Elbaz

Magugu heeft Elbaz, die in april 2021 op 59-jarige leeftijd overleed, overigens nooit ontmoet. Wel werd hij door AZ Factory geselecteerd als één van de 45 ontwerpers die eind vorig jaar een ode brachten aan de ontwerper. Deze show, genaamd ‘Love Brings Love’, was een ontroerende en alom gewaarde afsluiter tijdens Paris Fashion Week. De ontwerpen die tijdens deze show getoond werden, maken ook deel uit van een tentoonstelling die zaterdag opent in het Palais Galliera in Parijs. Het toeval wil dat het museum Magugu’s outfit voor de show – een witte jurk met blauwe accenten en een dramatische verenhoed – uitkoos voor de campagneposter. De nieuwe strategie van AZ Factory was bij het museum toen nog niet bekend. Na Parijs reist de tentoonstelling door naar Design Museum Holon, schrijft WWD. Holon is de Israëlische stad waar Elbaz is begraven en waar zijn familie woont.

Een plek voor creativiteit, experiment en storytelling

Hoe vaak AZ Factory gaat werken met zogenaamde ‘amigo’s’, is nog niet duidelijk. Fortunato laat aan WWD weten dat dit ‘een proces met een open einde’ is. Wel suggereert hij dat het projecten met talenten kan opleveren die ‘verband houden met textielinnovatie, entertainment of technologie’. Dat ditmaal voor een ontwerper is gekozen, hoeft dus niet te betekenen dat dit in de toekomst altijd het geval zal zijn. AZ Factory staat volgens de CEO open voor ‘veel opties, beroepen of ambachten’. Hoewel het merk volgens Fortunato al meerdere concrete toekomstige projecten op zak heeft, wil hij over de aard van deze projecten nog niets kwijt. Behalve dan dat ze hoe dan ook zullen aansluiten bij Elbaz’ visie, die de manier waarop mode functioneert opnieuw wilde definiëren door te experimenteren en nieuwe dingen uit te proberen.