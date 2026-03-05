Balmain luidt nieuw tijdperk in met Antonin Tron

Parijs, Frankrijk - Voor zijn debuutshow aan het roer van Balmain presenteert de Franse ontwerper Antonin Tron op woensdag een rock- en sensuele collectie. Hiermee zet hij de erfenis van zijn voorganger, Olivier Rousteing, voort. De show vindt plaats op de derde dag van de Parijse modeweek, gewijd aan de damesmode voor herfst/winter 2026.

Als eerbetoon aan de passie van Pierre Balmain voor cinema, wordt de show gehouden in een gebouw in het veertiende arrondissement van Parijs. Dit is de locatie van de slotscène van Jean-Luc Godards film ‘Breathless’ (1960), met Jean-Paul Belmondo in de hoofdrol.

Het huis Balmain, gedefinieerd door de veertienjarige ambtstermijn van Olivier Rousteing, heeft commercieel levensvatbare glamour voor de rode loper lange tijd als zijn handelsmerk. Antonin Tron, oprichter van het merk Atlein met ervaring bij Givenchy, Louis Vuitton en Balenciaga, is eind november benoemd tot artistiek directeur. Zijn benoeming volgt een week na het verrassende vertrek van Rousteing.

Zijn debuutshow markeert een duidelijke breuk met minder beperkende silhouetten. De modellen lopen met zelfvertrouwen en vrijheid, en onthullen een zeer draagbare collectie. Bijna elke look is geschikt voor op straat en het dagelijks leven van een werkende vrouw.

