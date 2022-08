Barbiecore: Waarom is de mode-industrie volgens trendforecaster Jan Agelink in de ban van felroze?

Historisch gezien is roze een van de meest emotioneel beladen en controversiële kleuren van het hele spectrum. Aan de ene kant wordt roze geassocieerd met ideologieën en praktijken die vrouwen onderdrukken, zoals opgelegde voorschriften over wat ‘vrouwelijk’ is en de ‘pink tax’, waarbij vrouwen meer betalen voor hetzelfde (vaak roze gekleurde) product dan mannen. Aan de andere kant wordt roze door vrouwen vaak ook juist gebruikt om patriarchale systemen omver te werpen. Denk aan het dragen van roze tijdens de Women’s March of het benadrukken van vrouwelijkheid als iets krachtigs in plaats van iets minderwaardigs.

‘Shocking pink’, werd gepopulariseerd door de Italiaanse couturier Elsa Schiaparelli , die zich vanaf 1937 met haar kenmerkende magenta onderscheidde van de sobere paletten van de jaren veertig. Hoewel roze eeuwenlang werd geassocieerd met mannelijkheid, kreeg het vanaf de jaren ’50 een vrouwelijke stempel opgedrukt, toen de Amerikaanse first lady Mamie Eisenhower in 1950 een roze jurk droeg als haar inaugurele jurk.

Tegenwoordig verdwijnen veel gendernormen naar de achtergrond en hullen mannelijke artiesten als Harry Styles of Sebastian Stan zich ook trots in roze pakken, gilets of jurken. De laatste verscheen van top tot teen in een felroze outfit op het Met Gala van 2022.

In 2016 bedacht modejournalist Véronique Hyland de term ‘millennial pink’, om een naam te geven aan een specifieke roze tint die ze overal begon te zien. Deze kleur, onder andere te zien op verpakkingen van het make-up merk Glossier en het Zweedse modemerk Acne Studios, was niet een mierzoete, meisjesachtige variant, maar een neutrale, genderloze tint. Hyland omschrijft het in een essay als “ironisch roze. Het is een non-kleur die zich niet bindt, waarvan de half-lelijkheid het bewijs is van zijn verfijning.” Volgens Hyland was de voorkeur voor deze kleur toe te schrijven aan de ‘ambivalente houding tegenover meisjesachtigheid’.

Toen veel mensen na de lockdowns hun humeur een boost wilden geven, begonnen neutrale tinten steeds meer meer plaats te maken voor opvallende kleuren. Volgens het zoekplatform Lyst is het aantal zoekopdrachten naar 'felroze' sinds februari zelfs met meer dan 80 procent toegenomen. Enter de huidige trendkleur: een gewaagd, ‘barbie-achtig’ roze.

Courtesy of Mattel

Waarom is de mode-industrie (en de mode-consument) nu zo gefascineerd door de Barbiecore trend en de bijbehorende felroze kleur? FashionUnited besprak dit met trendforecaster Jan Agelink tijdens een telefonisch interview.

Wat zit er volgens jou achter de Barbiecore trend?

“Ik begon me voor het eerst bewust te worden van deze trend toen ik de ‘hot pink’ FW22 collectie van Valentino zag. Creatief directeur Pierpaolo Piccioli gebruikte deze om een statement te maken en om dieper in te gaan op de details. In de shownotes van de FW22 collectie legde Piccioli uit dat de focus op felroze de visuele schok van de felle kleur juist kan elimineren, zodat het het makkelijker wordt om je te concentreren op silhouetten, texturen en details. Dit is iets wat volgens hem uiteindelijk het effect van de kleding versterkt.”

“De collectie van Piccioli bestaat uit twee tegenpolen: felroze en zwart. Dit geeft aan dat we óf ten onder kunnen gaan aan alle ellende in de wereld, óf er iets van kunnen maken - er is bijna geen tussenweg meer. De kleur van Piccioli is inmiddels een pantone kleur geworden: 'Pink PP'. Daarmee is Barbiecore eigenlijk een trend die zichzelf als een lawine verstevigt en de hele tijd meer actoren krijgt die hem groter maken.”