Belangrijke Catwalk Trends uit Herfst/Winter 2020 Seizoen

Trendstop biedt lezers van FashionUnited een eerste kijkje naar de drie belangrijke damesmode trends uit de internationale modeshows voor FW20-21.

Het team van Trendstop geeft lezers van FashionUnited exclusief inzicht in drie onmisbare catwalk trends die bepalend zullen zijn voor de damesmode markt voor Herfst Winter 2020-21. Bij experimenten met integratie en hybridisering voegen ontwerpers contrasterende en ogenschijnlijk tegenstrijdige ideeën samen in samenhangende collecties met een fris perspectief. Ons samengestelde catwalk trendrapport en de bijbehorende beelden evalueren de commerciële waarde en levensduur van iedere trend, waardoor uw de beste beslissingen kunt nemen voor uw collecties.

Deze week presenteert Trendstop drie overkoepelende FW20-21 thema’s. Global Heritage Sport verenigt high performance met hoge cultuur van over de hele wereld, terwijl Masculine Vintage Glamour herenmode snitten samensmelt met weelderige avondmode voor dames. Tegengestelde invloeden trekken elkaar aan in The Eco Minimalist, waar het landelijke met het essentiële gecombineerd wordt, met hedendaagse verfijning.

Global Heritage Sport

Extreme bovenkleding is doordrenkt met een nomadische geest dankzij expressieve volkse motieven en handgemaakte details toegepast op volumineuze gewatteerde jassen. Luxe stoffen en fijne, artistieke motieven verheffen technische sporten en geven een couture draai aan performance items.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Ermanno Scervino, Moncler x 1952, Mame Kurogouchi, allen Herfst Winter 2020-21.

The Eco Minimalist

Eco-inspiraties combineren minimalisme en verfijnen de landelijke esthetiek terwijl de voorheen sobere looks worden verzacht. Eenvoudige silhouetten in natuurlijke stoffen en details, teruggebracht tot de essentie met mondiale handwerk invloeden die een statement maken door middel van doordachte plaatsingen van franjes in dezelfde kleuren.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Acne Studios, Roksanda, Nehera, allen Herfst Winter 2020-21.

Masculine Vintage Glamour

Spectaculaire avondkleding speelt met de noties van gender, met de invloeden van pakken als alternatief voor de klassieke cocktailjurk of avondjapon. Overhemden en dassen, grote en statement schouders en grote blazers krijgen een vrouwelijk tintje dankzij pailletten, geruchte panelen en soepele stoffen.

Beelden viaTrendstop, van links naar rechts: Toga, Givenchy, Vetements, all en Herfst Winter 2020-21.

Trendstop is een van 's werelds meest vooraanstaande trendadviesbureaus op het gebied van mode en is bekend vanwege zijn inzichtelijke trendanalyses en prognoses Trendstop.com rekent H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal en MTV tot zijn klanten.