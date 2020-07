Belangrijke manieren waarop consumenten zullen winkelen na lockdown periode

Naarmate steeds meer mensen na maanden in lockdown weer de deur uit gaan, voorspellen sommige retaildeskundigen dat we spoedig terug zullen keren naar de normale gang van zaken. Afgezien van de attributen van gedwongen social distancing, de antibacteriële zeeppompjes en lelijke pijlen die ons als vee langs de schappen leiden, worden we gretig aangemoedigd te gaan winkelen.

Velen zullen echter teleurgesteld zijn in de post-covid consument die veel voorzichtiger omgaat met zijn geld.

Hoewel de nieuwsberichten na de opening van de winkels afgelopen week beelden bevatten van eindeloze rijen buiten de grote retailers Zara, Primark en JD Sports, liep het voetverkeer ondanks het aanvankelijke enthousiasme met een derde terug ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Een lokaal perspectief

Reisbeperkingen zijn inmiddels de norm, waardoor consumenten gedwongen worden om vaker lokaal te winkelen. En terwijl verondersteld wordt dat op het moment dat reizen weer als veilig wordt beschouwd, en treinen en bussen weer volop rijden, consumenten weer verder van huis zullen gaan, blijkt het tegendeel waar te zijn.

Uit een recente enquête van Deloitte bleek dat 57 procent van consumenten nu eerder geneigd is merken te kopen die lokaal geproduceerd worden dan voor de pandemie.

Dit sluit aan op de mentaliteit van de consument die gericht is op duurzaamheid. Het coronavirus heeft ons allen bewuster gemaakt van de ecologische impact van productie, reizen, en uiteindelijk ons eigen koopgedrag. Zoals de cijfers suggereren zal dit zich manifesteren in een hernieuwde interesse voor lokale productie en lokale retail.

Niet praten, maar doen

De intense controle die merken en retailers tijdens de pandemie hebben ervaren zijn hun duur komen te staan. 28 procent van Gen Z consumenten – ons meest sociaal geëngageerde generatie – zegt te zijn gestopt met het kopen van merken als direct gevolg van hun reactie op de uitbraak van het coronavirus. Merken die winst boven mensen stelden en zich niets aantrokken van de gezondheid van hun werknemers zullen daarvoor moeten boeten.

De merken die positief reageerden, hun personeel en omgeving hielpen en daadkrachtige maatregelen namen komen er beter vanaf. 62 procent van de gevraagde consumenten zegt meer geld te zullen uitgeven aan merken die volgens hen verantwoordelijk handelden.

Consumenten zullen in de toekomst groot belang hechten aan de waarden die een merk uitdraagt, en merken met een vage of uitsluitende boodschap schieten daarbij tekort.

Digitaal op de eerste plaats

In mei vertegenwoordigde de online omzet 33,4 procent van alle retail in Groot-Brittannië, een maandelijkse groei van 19,7 procent. Veel merken hebben er een uitsluitend digitaal publiek bijgekregen tijdens de lockdown. Een effectieve digitale benadering wordt daarom als een veerkrachtig systeem beschouwd.

Veel CEO’s hebben publiekelijk kenbaar gemaakt dat Direct-to-Consumer hun grootste redding is geweest of, in het geval van een gebrek aan investeringen, hun grootste spijt.

Progressieve leiders in de modebranche overwegen meer effectieve manieren om directer aansluiting te vinden met consumenten die in het digitale tijdperk zijn geboren. Inditex oprichter Amancio Ortega maakte onlangs bekend om tot 2022 1 miljard euro te investeren in het online aanbod en tegelijkertijd wereldwijd 1.200 fysieke winkels te sluiten.

De bedrijfsleiders die beweren dat niets boven de belevenis van fysieke retail gaat zullen verdrongen worden door diegenen die succesvol weten te vernieuwen en de winkelbeleving naar de digitale wereld kunnen vertalen.

Exclusieve Aanbieding:

Lezers van FashionUnited krijgen gratis toegang tot het SS20 Capsule Theme, Eco Industrial rapport van Trendstop, met inzichten in de mentaliteit van het seizoen. Klik op de banner voor uw gratis exemplaar.

Trendstop is een van 's werelds meest vooraanstaande trendadviesbureaus op het gebied van mode en is bekend vanwege zijn inzichtelijke trendanalyses en prognoses. Trendstop.com rekent H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal en MTV tot zijn klanten.