Belangrijke trends, dierenprint, ingepakt en meer op Milan Fashion Week FW24

Volgens The Guardian was het aan Giorgio Armani om de FW24 editie van MFW samen te vatten. "Voor mij is wat mode kan doen een gevoel van vernieuwing overbrengen, maar ook vreugde. We veranderen de wereld niet, noch kunnen we de wereldproblemen oplossen, maar we kunnen mensen een moment van lichtheid geven, het gevoel anders, nieuw en nog mooier te zijn. Dit zijn kleine pleziertjes, maar soms kunnen kleine dingen een groot verschil maken."

Dierlijke magie

Ongeacht de trends op de catwalk in andere modesteden, zijn dierenprints een vaste waarde in de Italiaanse stijl. Dit seizoen lag de nadruk op de steunpilaar van de maffiavrouwenesthetiek: luipaardprints.

Blumarine: ontwerper, Walter Chiapponi

Blumarine FW24/ Look 1 Credits: Blumarine FW24/Launchmetrics Spotlight

Look 1: een grote jas met luipaardprint over een donkerrode glitter top en minislip met rozenprint. Een witte strikketting en satijnen schoenen met rozenprint maakten de look af.

Diesel: ontwerper, Glenn Martens

Diesel FW24/ Look 15 Credits: Diesel FW24/Launchmetrics Spotlight

Look 15: een bontjas met luipaardprint en transparante inzetstukken met rozenprint over een top met dieren- en rozenprint, luipaardprint en geruite inzetstukken, met bruine laklaarzen.

Dolce & Gabbana

Credits: Dolce & Gabbana FW24/Launchmetrics Spotlight

Look 35: een vloerlange jas met ceintuur in een bonte luipaardprint en bijpassende hoed en tas.

Marni: ontwerper, Francesco Risso

Marni FW24/ Look 24 Credits: Marni FW24/Launchmetrics Spotlight

Look 24: een coltuniek met luipaardprint, handschoentjes en laarzen in een contrasterende kleur.

Nr.21: ontwerper, Alessandro Dell'Acqua

No.21 FW24/ Look 27 Credits: No.21 FW24/Launchmetrics Spotlight

Look 27: een coltrui met lange mouwen in luipaardprint met een bruin geruit wollen minirokje met split en rode slingbacks met strikdetail.

De zijderoute

Glanzende stoffen, semi-naaktheid en ondergoed als bovenkleding zijn al enkele seizoenen trending in alle grote steden. Slipjurken, bralettes en allerlei ander ondergoed werden uitgevoerd in satijn, kant, zijde en andere luxe stoffen.

Daniel Del Core

Del Core FW24/ Look 30 Credits: Del Core FW24/Launchmetrics Spotlight

Look 30: een nude bralette onder een nude sheer slip met cold shoulder details en ruches. Sandalen met riempjes en een versiering van studs.

Gucci: ontwerper, Sabato De Sarno

Gucci FW24/ Look 50 Credits: Gucci FW24/Launchmetrics Spotlight

Look 50: een marineblauwe kanten beha en een jongensslip onder een halflange, transparante marineblauwe slip met kanten inzet. Groene lak slingbacks met diamanten versiering.

Roberto Cavalli: ontwerper, Fausto Puglisi

Roberto Cavalli FW24/ Look 50 Credits: Roberto Cavalli FW24/Launchmetrics Spotlight

Look 50: een zwarte devore slip afgezet met kant, met asymmetrische bandjes. Accessoires waren onder andere een grote dubbele ketting met een kristallen bedeltje, een zwarte handtas van lakleer en kniehoge laarzen.

Vivetta Ponti

Vivetta FW24/ Look 5 Credits: Vivetta FW24/Launchmetrics Spotlight

Look 5: een lichtblauwe bustier en bijpassende tapshort onder een kanten peignoir in dezelfde kleur met zwart fluwelen strikgarnering. Donkerblauwe fluwelen slingbacks en een grote leren tas maakten de look af.

Ermanno Scervino

Scervino FW24/ Look 22 Credits: Scervino FW24/Launchmetrics Spotlight

Look 22: een bodysuit met een bruin leren korset met krokodillenpatroon, 'boy shorts' en een geplooide rok. Accessoires waren onder andere een lange wollen sjaal, transparante handschoenen op operalengte en suède plateaulaarzen.

Inpakken

Cocoonstijlen voor bovenkleding, sjaals en omslagdoeken waren overheersend op de catwalks van Milaan, voornamelijk uitgevoerd in kasjmierwol.

Laura Biagiotti

Biagiotti FW24/ Look 24 Credits: Biagiotti FW24/Launchmetrics Spotlight

Look 23: een vaalbruine wollen sjaal met een capuchon en een bijpassende minirok. Suède laarzen en een olijfgroene leren tas accentueerden de look.

Bottega Veneta: ontwerper, Matthieu Blazy

Bottega Veneta FW24/ Look 13 Credits: Bottega Veneta FW24/Launchmetrics Spotlight

Look 13: een lichtblauwe asymmetrische col sjaal over een blouson top en rok die bij elkaar past met daaronder transparante lagen in crème en zwart. Accessoires waren onder andere een Intrecciato clutch en bruine muiltjes.

Daniele Calcaterra

Calcaterra FW24/ Look 1 Credits: Calcaterra FW24/Launchmetrics Spotlight

Look 1: een bruine tweed jas met een omslagdoek over een bruine wollen broek.

Ferragamo: ontwerper, Maximilian Davis

Ferragamo FW24/ Look 21 Credits: Ferragamo FW24/Launchmetrics Spotlight

Look 21: een cape van bruine wol met een brede riem over een bordeauxrode jurk met een ossenbloedkleurige clutch en tee-strap sandalen.

Martino Midali

Midali FW24/ Look 4 Credits: Midali FW24/Launchmetrics Spotlight

Look 4: een crèmekleurige gebreide top met capuchon onder een wollen omslagdoek in dezelfde kleur en een bijpassende wikkelrok en enkellaarsjes.

In het rond

Een andere sterke trend dit seizoen zijn kledingstukken met ronde schouders.

Bottega Veneta: ontwerper, Matthieu Blazy

Bottega Veneta FW24/ Look 7 Credits: Bottega Veneta FW24/Launchmetrics Spotlight

Look 7: een blauwe coconjas van nubby wol met eenknoopssluiting over zwarte onderkleding en zwarte muiltjes.

Genny: ontwerper, Sara Cavazza Facchini

Genny FW24/ Look 9 Credits: Genny FW24/Launchmetrics Spotlight

Look 9: een blousonjasje met ronde schouders en een sjaal in de nek en culottes van grijze wol met textuur.

Maryling: ontwerper, Angelo Katsapis

Maryling FW24/ Look 19 Credits: Maryling FW24/Launchmetrics Spotlight

Look 19: een overjas met afgeronde schouders in een grote zwart-witte houndstooth ruit, feloranje lange handschoenen en bruine en rode tweekleurige slippers.

SaraWong

SaraWong FW24/ Look 1 Credits: SaraWong FW24/Launchmetrics Spotlight

Look 1: een groene mohair wollen double-breasted jas met ronde schouders en korte mouwen over een transparante zwarte jurk met borduursel. Operalange zwarte leren handschoenen, een zwarte tas met harde buitenkant en muiltjes maakten de look af.

Jil Sander: ontwerper, Luke en Lucie Meier

Jil Sander FW24/ Look 3 Credits: Jil Sander FW24/Launchmetrics Spotlight

Look 3: een lichtgroene wollen tuniek met lange mouwen en een lange broek met naaddetails. Accessoires waren onder andere een zilveren gespiegelde pet, een bruine leren tas en langharig grijs schoeisel.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.com. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.