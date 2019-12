Belangrijke Voorjaar/Zomer 2020 Printtrends voor Mannen

Trendstop geeft lezers van FashionUnited een eerste kijkje naar de belangrijkste showcollecties die inspiratie zullen bieden voor printtrends voor mannen in Voorjaar/Zomer 2020.

Het team van Trendstop geeft lezers van FashionUnited een exclusief kijkje naar drie onmisbare printtrends die tijdens de internationale modeshows werden gepresenteerd. Ontwerpers experimenteren met prints en motieven geïnspireerd door allerlei concepten, van de woeste natuur tot alternatieve werkelijkheden. Onze samengestelde print- en grafische printrapporten en bijbehorende beelden evalueren de commerciële waarde en levensduur van iedere trend, op basis waarvan u de best mogelijke beslissingen kunt nemen voor Voorjaar/Zomer 2020 en daarna.

Deze week presenteert Trendstop drie SS20 trends die bepalend zullen zijn voor prints en motieven voor mannen. Virtuele werelden worden gekruist met retro nostalgie in de jeugdige Video Game Worlds terwijl extreme outdoor activiteiten de performance esthetiek van vrijetijdskleding versterken in Inspired by the Outdoors. Softly considered blockings vertaalt statement prints naar gemakkelijk draagbare stukken.

Video Game Worlds

Prints trekken de virtuele wereld van computergraphics en gamers in met gedigitaliseerde tekenfilm landschappen en lifestyle motieven die breed afgebeeld staan op statement stukken en pakken. Sim-achtige locaties en door science fiction geïnspireerde weergaven in uitgesproken kleurencombinaties hebben een speelse uitstraling die futuristische thema’s met nostalgische verwijzingen naar de kindertijd combineert.

Beelden viaTrendstop, van links naar rechts: Prada, Casablanca, Hermes, allen Voorjaar Zomer 2020.

Softly Considered Blockings

Colour blocking krijgt voor de lente een zachte en subtiele behandeling met geometrische vormen weergegeven in zachte pasteltinten. Bleke tonale tinten bieden een draagbare interpretatie van all-over printeffecten en strategisch geplaatste grafische prints. Als het toegepast wordt op T-shirts, shorts en pakken overstijgt lichtere colour blocking zowel de vrijetijds- als formele categorieën.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Giorgio Armani, Ermenegildo Zegna, Facetasm, allen Voorjaar Zomer 2020.

Inspired by the Outdoors

Grafische prints worden geïnspireerd door outdoor merken en de manier waarop zij performance esthetiek kanaliseren. Weergaven van bergen en verwijzingen naar klimsport geven kleding en accessoires een extreme sport gevoel terwijl ook verwezen wordt naar functionele onderdelen en branded materialen via zichtbare labelmotieven.

Beelden via Trendstop, van links naar rechts: Heron Preston, Off-White, Phipps, allen Voorjaar Zomer 2020.

Exclusieve Aanbieding

Lezers van FashionUnited krijgen gratis toegang tot het Fall Winter 2019-20 Key Print Directions rapport, met alle must-have prints uit de modeshows. Klik hier voor uw gratis rapport.

Trendstop is een van 's werelds meest vooraanstaande trendadviesbureaus op het gebied van mode en is bekend vanwege zijn inzichtelijke trendanalyses en prognoses Trendstop.com rekent H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal en MTV tot zijn klanten.