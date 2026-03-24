Belgisch merk Cycleur de Luxe ontwikkelt modulaire sneaker voor zakelijke markt

Het Belgische schoenenlabel Cycleur de Luxe heeft, in samenwerking met het living lab Recare about Shoes, een modulaire sneaker ontwikkeld die een circulair alternatief biedt voor de huidige wegwerpcultuur in de schoenensector. Het project, ondersteund door onderzoekers van de KU Leuven, LUCA School of Arts, Omvorm en Flanders District of Creativity (Flanders DC), richt zich specifiek op de zakelijke markt waar het personeelsverloop hoog is.

Jaarlijks belanden er wereldwijd 22 miljard paar schoenen op de afvalberg. Om dit lineaire patroon te doorbreken, introduceert Cycleur de Luxe het ‘shoes-into-shoes-concept’, zo is te lezen in het persbericht. Dit ontwerp bestaat uit een uitneembare binnenschoen en een robuuste buitenschoen. Door deze constructie zijn beide onderdelen afzonderlijk te reinigen en te onderhouden, wat de levensduur van het product aanzienlijk verlengt.

De materialen die voor de sneaker zijn gebruikt, zijn ecologisch verantwoord, vervangbaar en recycleerbaar. Volgens Cycleur de Luxe eigenaar, Patrick Vanneste, behoudt de schoen hierdoor zijn waarde over een langere periode zonder aan kwaliteit in te boeten. De focus ligt hierbij niet direct op recycling, maar op het maximaliseren van de gebruiksduur door middel van herstel en onderhoud.

Het modulaire concept is ontworpen met het oog op de hospitality-, horeca- en retailsector. In deze branches worden schoenen voor tijdelijke medewerkers, zoals interimwerkers en studenten, na gebruik vaak direct vernietigd. Het nieuwe model van Cycleur de Luxe maakt het mogelijk om schoenen te leasen in plaats van aan te kopen, een marktsegment dat momenteel nog grotendeels onontgonnen is.

KU Leuven professor en coördinator van het living lab, Ysabel Nauwelaerts, benadrukt dat een verschuiving in de industrie noodzakelijk is. Indien schoenen gemiddeld drie maanden langer gedragen worden door beter onderhoud, kan dit wereldwijd een besparing van 27 miljoen ton CO2 per jaar opleveren. Cycleur de Luxe is van plan om deze modulaire schoen tegen 2027 op grotere schaal in de markt te zetten.

