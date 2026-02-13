Belgische Julie Kegels semi-finalist voor LVMH Prize
De semi-finalisten voor de dertiende editie van de LVMH Prize for Young Fashion Designers zijn bekendgemaakt. De twintig ontwerpers, geselecteerd uit meer dan 2.400 aanmeldingen wereldwijd, presenteren hun werk tijdens een showroom in Parijs op 4 en 5 maart. Onder de genomineerden bevindt zich de Belgische ontwerper Julie Kegels.
Delphine Arnault is de gastvrouw van de showroom voor de halve finale in het onlangs gerestaureerde La Samaritaine. Hier selecteert een comité van meer dan 80 experts acht finalisten. Het publiek kan van 4 tot en met 8 maart stemmen via een speciale website.
De hoofdprijs bestaat uit 400.000 euro en een jaar lang mentorschap binnen het LVMH-ecosysteem. De Karl Lagerfeld Prize en de Savoir-Faire Prize kennen beide een bedrag van 200.000 euro en gerichte begeleiding toe. Daarnaast krijgen drie afgestudeerde modeontwerpers de kans om een jaar lang in een van de ontwerpstudio's van de luxegroep te werken.
De semi-finalisten zijn;
- Act No1 door Luca Lin, Italië
- Colleen Allen door Collen Allen, Verenigde Staten
- De Pino door Gabriel Figueiredo, Frankrijk
- Derrick door Luke Derrick, Verenigd Koninkrijk
- Golsaah door Golnar Ahmadian, Iran
- Iamisigo door Bubu Ogisi, Nigeria
- Institution door Galib Gassanoff, Georgië
- Julie Kegels door Julie Kegels, België
- Kartik Research door Kartik Kumra, India
- Kinyan Lam door Kinyan Lam, China
- Lll door Zane Li, China
- Maz Mauela Álvarez door Manuela Álvarez, Colombia
- Nong Rak door Cherry W. Rain-Phuangfueang, Verenigde Staten, en Teerapat Phuangfueang, Thailand
- Petra Fagerström door Petra Fagerström, Zweden
- Ponte door Harry Pontefract, Verenigd Koninkrijk
- Shinyakozuka door Shinya Kozuka, Japan
- Ssstein door Kiichiro Asakawa, Japan
- The Vxlley door Daniel del Valle Fernandez, Spanje
- Tíscar Espadas door Tíscar Espadas, Spanje, en Kevin Kohler, Zwitserland
- Yoshita 1967 door Anil Padia, Kenia
