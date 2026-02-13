Belgische Julie Kegels semi-finalist voor LVMH Prize

De semi-finalisten voor de dertiende editie van de LVMH Prize for Young Fashion Designers zijn bekendgemaakt. De twintig ontwerpers, geselecteerd uit meer dan 2.400 aanmeldingen wereldwijd, presenteren hun werk tijdens een showroom in Parijs op 4 en 5 maart. Onder de genomineerden bevindt zich de Belgische ontwerper Julie Kegels.

Delphine Arnault is de gastvrouw van de showroom voor de halve finale in het onlangs gerestaureerde La Samaritaine. Hier selecteert een comité van meer dan 80 experts acht finalisten. Het publiek kan van 4 tot en met 8 maart stemmen via een speciale website.

De hoofdprijs bestaat uit 400.000 euro en een jaar lang mentorschap binnen het LVMH-ecosysteem. De Karl Lagerfeld Prize en de Savoir-Faire Prize kennen beide een bedrag van 200.000 euro en gerichte begeleiding toe. Daarnaast krijgen drie afgestudeerde modeontwerpers de kans om een jaar lang in een van de ontwerpstudio's van de luxegroep te werken.

De semi-finalisten zijn;

Act No1 door Luca Lin, Italië

Colleen Allen door Collen Allen, Verenigde Staten

De Pino door Gabriel Figueiredo, Frankrijk

Derrick door Luke Derrick, Verenigd Koninkrijk

Golsaah door Golnar Ahmadian, Iran

Iamisigo door Bubu Ogisi, Nigeria

Institution door Galib Gassanoff, Georgië

Julie Kegels door Julie Kegels, België

Kartik Research door Kartik Kumra, India

Kinyan Lam door Kinyan Lam, China

Lll door Zane Li, China

Maz Mauela Álvarez door Manuela Álvarez, Colombia

Nong Rak door Cherry W. Rain-Phuangfueang, Verenigde Staten, en Teerapat Phuangfueang, Thailand

Petra Fagerström door Petra Fagerström, Zweden

Ponte door Harry Pontefract, Verenigd Koninkrijk

Shinyakozuka door Shinya Kozuka, Japan

Ssstein door Kiichiro Asakawa, Japan

The Vxlley door Daniel del Valle Fernandez, Spanje

Tíscar Espadas door Tíscar Espadas, Spanje, en Kevin Kohler, Zwitserland

Yoshita 1967 door Anil Padia, Kenia