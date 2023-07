Berlijnse fetisj mode ontsnapt uit de discotheek

Bij elk bezoek aan Berlijn voelt Ronen Shaham de drang naar vrijheid, waardoor de computeringenieur uit Los Angeles zijn zijn werkkleding inruilt voor iets meer casual: een kanten overhemd, een ketting met studs en een rok met een split aan de zijkant.

De Berlijnse clubs, die wereldwijd bekend staan om hun extravagantie, hebben een taboeloze, op fetisjisme geïnspireerde stijl ontwikkeld die veel gebruik maakt van leer, latex en accessoires die knellen, samenknijpen en platdrukken.

Zogenaamde "fetisj mode" heeft zijn eigen winkels en bekende ontwerpers en is het middelpunt van de twee grote zomerfestivals van de stad: de Technoparade in juli en de Berlin Pride March, een van de grootste in Europa, op zaterdag.

In dit zomerse feestseizoen hebben Shaham en zijn partner Lulu Neel besloten om hun nieuwste pelgrimstocht naar Berlijn te maken.

Namilia SS24 Credits: Spotlight Launchmetrics

Het stel werd drie jaar geleden verliefd op de stad toen ze een gemeenschap van clubbers tegenkwamen "die zich zoveel beter kleedden dan ik ze ooit had zien doen", zegt Lulu.

"Ik wilde zo gekleed zijn", zegt de jonge vrouw die overdag gespecialiseerd is in 3D-ontwerpen en een zwarte ketting met metalen ringen draagt naar een evenement georganiseerd door het opkomende clublabel 'The Code'.

Paars en zwart

Shaham en Neel hebben hun look verfijnd in de loop van verschillende bezoeken aan de Duitse hoofdstad. Hij zegt een voorliefde te hebben voor latex, kant en harnassen en pronkt graag met zijn tatoeages. In Berlijn "kun je zo leven en de straat op gaan, in een Uber stappen en je vrij voelen", zegt de 45-jarige.

"De clubs, de nachten, de tijdschriften die je hier vindt - onze klanten zeggen dat er niets vergelijkbaars is in Parijs, Rome, Milaan, Argentinië of Nieuw-Zeeland," zegt Gisela Braun, wiens boetiek Schwarzer Reiter een van de tempels van fetisjmode in Berlijn is.

De winkel, die 14 jaar geleden werd geopend, is ingericht in paars en zwart en toont trots zijn producten in de etalage die uitkijkt op een straat in het stadscentrum.

"We wilden een plek waar je je op je gemak voelt, waar je je beperkingen vergeet, met een vleugje luxe en elegantie," zegt Braun.

In hun atelier maken en naaien de kleermakers van Schwarzer Reiter hun eigen accessoires - meestal van leer - waardoor ze beroemd zijn geworden onder de nachtbrakers van de stad.

Diesel FW23 Credits: Spotlight Launchmetrics

"Toen de clubs na de pandemie weer open gingen, stonden er zes maanden lang rijen voor de deur. Mensen stonden soms 40 minuten te wachten," zegt Braun.

Na drie jaar stilstand spreekt de vraag van een "grote behoefte om het dierlijke, het wilde te herontdekken", zegt Carl Tillessen, trenddeskundige aan het Duitse Mode Instituut (DMI).

Een tomeloze generatie

De modewereld heeft zich niet afzijdig gehouden van de trend en de grootste ontwerpers hebben ongeremde shows gehouden: Diesel deelde seksspeeltjes en condooms uit tijdens recente collecties, terwijl Tommy Hilfiger een model in volledige SM-uitrusting liet zien met een zweep.

Tommy Hilfiger FW22 Credits: Spotlight Launchmetrics

Het is "geen slechte zaak" dat de modetrend een breder publiek vindt, zegt de 34-jarige Argentijnse juwelier Augusto Talpalar, die in Berlijn woont.

"Alles wat populair wordt, wordt eerder geaccepteerd door de maatschappij", zegt hij. De nieuwe generatie Berlijners verbaast Christopher Bauder, die zegt dat hij meer dan 20 van zijn 50 jaar op deze planeet heeft doorgebracht in de "donkere technoclubs" van de hoofdstad.

"Er is iets natuurlijks aan hun manier van bewegen, hun seksualiteit en hun gevoel voor mode", zegt de multimediakunstenaar. "Het dragen van minimalistische kleding of zelfs naakt zijn was vroeger iets heel bijzonders. Je kon het alleen ervaren in bepaalde clubs en in bepaalde situaties. Tegenwoordig is het heel normaal in Berlijn. Vandaag de dag kan het op elk feest. Ik vind het geweldig." (AFP)

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.DE. Vertaling door Sylvana Lijbaart.