Berlin Fashion Week: de streetstyles van FW26

De finale van de modeweek in de Duitse hoofdstad op maandag kende temperaturen tot bijna min tien graden. De stoepen waren bevroren en spekglad, en er was een staking in het openbaar vervoer. Desondanks presenteerden mode-enthousiastelingen hun beste looks.
De streetstyles van Berlin Fashion Week voor herfst/winter 2026 in een overzicht.
