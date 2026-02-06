Berlin Fashion Week: de streetstyles van FW26

De finale van de modeweek in de Duitse hoofdstad op maandag kende temperaturen tot bijna min tien graden. De stoepen waren bevroren en spekglad, en er was een staking in het openbaar vervoer. Desondanks presenteerden mode-enthousiastelingen hun beste looks.

De streetstyles van Berlin Fashion Week voor herfst/winter 2026 in een overzicht.

Stylist & Creative Consultant Declan Chan bezoekt de Dagger FW26-show Credits: Jeremy Moeller for BFW

Model en influencer Dustin Hanke bezoekt de FW26-show van Dagger Credits: Jeremy Moeller for BFW

Modellen Marcus Butler en Tory Kim bezoeken de Dagger FW26-show Credits: Jeremy Moeller for BFW

Fotograaf en portier Sven Marquardt bezoekt de Dagger FW26-show Credits: Jeremy Moeller für BFW

Inkoper Davíd Smedley bij de Kenneth Ize AW26-show Credits: Jeremy Moeller for BFW

Modejournaliste Susie Lau (Bubble) bij de Buzigahill FW26-show Credits: Jeremy Moeller for BFW

Bezoekers van de Rebekka Ruetz FW26-show Credits: Ines Bahr for BFW

Bezoeker van de Rebekka Ruetz FW26-show Credits: Ines Bahr for BFW

Streetstyle bij de Rebekka Ruetz FW26-show Credits: Ines Bahr for BFW

Model Sophie Mashraki bij Vanessa Baernthol Credits: Ben Mönks for BFW

Consultant Daniel Tran bij de OBS-show in Berlijn Credits: Ben Mönks for BFW

Content creator @Yuki_injo bij de OBS FW26-show Credits: Ben Mönks for BFW

Ontwerpster Marie Lüder (links) en model David Varhegyi bij de Sia Arnika FW26-show Credits: Jeremy Moeller for BFW

Trendexpert Julian Daynov bij de SF1OG AW26-show Credits: Ben Mönks for BFW

Bezoeker van de Andrej Gronau AW26-show Credits: Ben Mönks for BFW

Modejournaliste Cait Monahan bij de Andrej Gronau AW26-show Credits: Ben Mönks for BFW

Kunstenares @Goldie.333 bezoekt de Andrej Gronau FW26-show Credits: Ben Mönks for BFW