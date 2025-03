Bernadette viert eerste modeshow én eerste schoenenlijn

Donderdagmiddag opende het Antwerpse merk Bernadette een nieuw hoofdstuk in haar geschiedenis met haar eerste modeshow in Parijs. Een emotioneel moment voor Bernadette en Charlotte de Geyter, het moeder-dochterduo achter het merk, die FashionUnited backstage sprak.

Op een steenworp afstand van de Galeries Lafayette, een van hun verkooppunten, onthulde Bernadette een herfst-wintercollectie 2025 waarin glamour samensmelt met zowel avond- als dagelijkse kleding. Wikkeljurken met blote schouders, glinsterende truitjes geknoopt rond de hals en volumineuze jurken paradeerden voorbij in pasteltinten die perfect pasten bij de pure, volledig witte setting.

"We waren er klaar voor", bevestigt Charlotte, met tranen in haar ogen, wanneer we vragen waarom ze voor 2025 kozen om hun eerste show te organiseren. "Veel dingen hebben tot dit moment geleid. We hadden een ingeving en we waren er klaar voor. Het is goed voor het merk en voor ons."

Het jonge merk, gelanceerd vlak voor de covid-19-pandemie, biedt een garderobe met couture-elegantie. Het klassieke karakter van de lange avondjurken in taft en de finesse van de bloemenprints heeft al een breed netwerk van retailers veroverd, van Moda Operandi tot Net-a-Porter, van Frankrijk tot de Verenigde Staten, via Mexico en Spanje.

Een eerste schoenenlijn

De herfst-wintercollectie 2025 was voor Bernadette de gelegenheid om een nieuwe markt te betreden: schoenen. "Bij elke collectie introduceren we nieuwe categorieën", legt Charlotte uit, die de schoenenlijn omschrijft als tijdloos en elegant, en die "perfect past bij de jurken en silhouetten."

Op de vraag 'hoe gaat het met het merk' antwoordt Charlotte: "Heel goed. We bouwen het merk langzaam op en het gaat steeds beter. Het ontwikkelt zich echt op een positieve en gezonde manier. We denken in stappen en kijken wat voor ons werkt." Aan haar zijde voegt Bernadette toe: "We slagen erin onze klanten te bereiken en dat maakt ons gelukkig."

Bernadette FW25 Credits: Bernadette

