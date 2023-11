Bershka lanceert AI-aangedreven virtuele paskamers in strijd tegen retouren

Voor veel merken en retailers is het topprioriteit: het terugdringen van het aantal retourzendingen. Zeker in de fashionbranche is het retourpercentage hoog. Bershka wil een steentje bijdragen aan de oplossing van dit probleem. Het merk dat onder de Inditex-groep valt, slaat daarvoor de handen ineen met 3DLook, een bedrijf gespecialiseerd in AI-aangedreven virtuele paskamers.

De samenwerking heeft als doel om het retourpercentage van Bershka te verlagen met naar schatting 6 procent en daarnaast om de verkoop van producten te stimuleren. Het idee is dat online shoppers met behulp van een fotorealistische virtuele paskamer niet meer hoeven te twijfelen over de maat van een artikel. Tegelijkertijd wil het merk met deze technologie een ‘interactieve winkelervaring bieden aan een jonge digitale generatie’.

Bershka gaat gebruik maken van de virtuele paskamer YourFit, een product van 3DLook. Klanten kunnen op de website een item kiezen en vervolgens klikken op de knop ‘Kijk hoe het mij past’. Vervolgens biedt de virtuele paskamer ‘nauwkeurige aanbevelingen’ op het gebied van maat en pasvorm, zo meldt 3DLook in een persbericht. De virtuele paskamer is spraakgestuurd en toont klanten met behulp van een camerafunctie voor- en zijfoto’s.

“De mode-industrie ondergaat een snelle transformatie, met een sterke focus op duurzaamheid en efficiëntie – en het is aan de industriegiganten om het goede voorbeeld te geven”, aldus Whitney Cathcart, medeoprichter en CCO van 3DLook in het persbericht. “We zijn verheugd om deze reis met Bershka te beginnen en te anticiperen op de toekomstige uitbreiding ervan.”