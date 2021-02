Berta Bernad, marketingbureau Mindlike: "Fysieke winkels gaan uiteindelijk verdwijnen"

Ze is de oprichtster van het marketingbureau Mindlike en haar naam is welbekend in de modewereld. Via Mindlike heeft ze al gewerkt met grote internationale namen zoals Estée Lauder, Jimmy Lion, curated by., en By Far, net als met de Spaanse warenhuisketen El Corte Inglés.

Ze werd verkozen tot “taste maker” door de beroemde modefotograaf Scott Schuman, de man achter de New Yorkse street style blog The Sartorialist. In Spanje staat ze bovendien ook bekend als een van de eerste influencers die meedeed aan de ‘digitale black-out’, oftewel Spaanse influencers die hun Instagram account verwijderden. Met haar eigen marketing project Mindlike helpt de Spaanse Berta Bernad merken met het uitrollen van een goede digitale strategie. FashionUnited sprak haar over dit bedrijf dat zijn naam te danken heeft aan twee pijlers: geest en uitstraling.

Hoe is Mindlike ontstaan? Waarom koos u ervoor uw eigen creatieve studio op te richten?

Ik was zelf influencer en tegelijk bedacht ik digitale strategieën en creërde content voor merken. Daarom was voor het voor mij niet zo gemakkelijk om “Instagram te sluiten”, omdat ik mijn werk toonde via dit platform. Uiteindelijk lag de oplossing in de oprichting van een eigen marketingbureau met een team dat merken kan helpen groeien via sociale media.

Welke lessen heeft u mee kunnen nemen van uw ervaring als influencer naar Mindlike?

Heel veel. Toen ik net begon heb ik een intuïtie ontwikkeld die me tot op de dag van vandaag veel zekerheid geeft. Vanaf het moment dat ik aan dit alles ben beginnen te werken, meer dan elf jaar geleden, het ik deel uitgemaakt van de lancering van meer dan twintig merken. Sommige daarvan zijn gevestigde merken zoals Estée Lauder en andere juist meer niche merken, zoals Malababa (Spaans tassen-, schoenen- en accessoiremerk, red.) Ik heb van nature de neiging om in dat soort projecten verzeild te raken want die blijven altijd een uitdaging. Ik hou ervan als alles nog gedaan moet worden en als het flexibele merken zijn waar je snel van kunt leren wat werkt en niet.

Er zijn weinig marketing bureaus die zich specialiseren in digitale strategieën en content. Waarom is het digitale aspect vandaag de dag zo belangrijk bij de strategie van merken?

Als het eerder al duidelijk was dat digitalisatie de toekomst was, heeft Covid het noodzakelijk gemaakt. Wij hebben [bij Mindlike] besloten om sterk in te zetten op Instagram toen niemand dat nog deed. Dat wil zeggen, al onze strategieën vertrekken vanuit dit platform. Je kunt het zien als een soort wervelkolom die al het andere ondersteunt.

Wat is volgens u het geheim van een merk dat succes boekt in de digitale wereld?

Succes is: een goed product, goede waarden en een tastbare gemeenschap binnen de sector. Dat wil zeggen, kwaliteitsfactoren die je merk of product weet in te zetten of te interpreteren en een goede reclamestrategie waarmee je het algoritme tevreden houdt.

Welke rol spelen sociale media volgens u in de verkoopcijfers van een merk?

Ze zijn cruciaal. Wij hebben klanten die ons de verkoopcijfers melden van het product op de laatste foto die ze online hebben gezet. Zo rechtstreeks zijn ze met elkaar verbonden. Met dit soort feiten besef je welke macht Instagram heeft en begrijp je waarom het noodzakelijk is om ideeën in mensen hun hoofd te planten via een coherente digitale strategie die je bijtijds moet uitrollen.

Heeft u een voorbeeld van een noemenswaardig project uit het tweejarige bestaan van Mindlike?

Misschien ben ik wel het meest trots op het luxe project in samenwerking met El Corte Inglés (De belangrijkste keten van warenhuizen in Spanje, red.): @Serrano47Woman. Op dit moment [het moment waarop het interview werd gehouden] heeft het account twintigduizend volgers en wordt omringd door een sterke gemeenschap consumenten die werkelijk luxe producten kopen. Dat wil zeggen, ik denk dat we er daar heel goed in zijn geslaagd om aan het doel van het merk in kwestie te beantwoorden, en een verfijnd image te creëren, door vanaf nul te beginnen. Ik word er vooral blij van om betrokken te zijn bij zo’n krachtig en belangrijk merk als El Corte Inglés. In andere landen zijn veel verschillende modewarenhuizen, terwijl we hier in Spanje maar één warenhuis hebben dat zó belangrijk is.

In een tijd van wereldwijde crisis zoals deze, is de digitale wereld een van de oplossingen- of noodzakelijk om contact te blijven onderhouden met het grotere publiek? Waarom is dat het geval?

Zonder twijfel. Fysieke winkels zullen langzaamaan verdwijnen. Zo ook tijdschriften. Uiteindelijk zal alles zich op onze mobiele apparaten afspelen. Het is beangstigend maar waar. Daarom kun je je [als merk] maar het best zo snel mogelijk op het digitale speelveld vestigen. Ik zou zelf zeggen dat het een goed idee is om in crisistijd, als je dat kunt, je zichtbaarheid te vergroten, aangezien niet iedereen daartoe in staat is en het minder kost.

Naast het creëren van verhalen en het regisseren van de digitale universums van de merken die bij Mindlike zijn aangesloten, hebben jullie ook een vrouwengemeenschap. Wat is het doel van deze gemeenschap?

De #MindlikeWomen gemeenschap verenigt een groep creatieve en ondernemende vrouwen die potentieel hebben binnen hun respectievelijke carrières. We hebben dit opgericht met het idee een stem te geven aan alle talenten die soms onopgemerkt blijven. Wij hebben het gevoel dat de pers zich meestal op steeds dezelfde spelers richt en het stemde ons hoopvol om samen met deze groep vrouwen verhalen te verzinnen zodat merken aan hen denken voor hun campagnes. Dat ze door merken gezien zouden worden als echte vrouwen, die verkoopcijfers kunnen veranderen, juist omdat hun reputatie nog niet beschadigd is en hun volgers weten dat als ze hen iets aanraden dat ze dat doen omdat ze er werkelijk in geloven.

Beelden: Mindlike Studio