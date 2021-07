Beschermende kleding: drie revolutionaire textieltechnologieën

Beschermende kleding is de trend van de toekomst. Althans, daar zijn veel trendvoorspellers het over eens. Omhullende volumes en robuuste materialen zijn populair, maar beschermende kleding houdt niet op bij de styling. FashionUnited heeft drie beschermende textieltechnologieën op een rijtje gezet.

Zwemkleding met hoog drijfvermogen

Door katoen te voorzien van een laag met een drie-componentenoplossing van dopaminehydrochloride, 3-aminopropyltriethoxysilaan en 1H,1H,2H,2H-perfluorodecyltriethoxysilaan, hebben onderzoekers in Wuhan, China, een stof ontwikkeld die kan drijven en tot 35 maal zijn eigen gewicht kan dragen. Het maakproces bestaat is vrij eenvoudig en dus is grootschalige productie mogelijk. De technologie kan worden toegepast op reddingsvesten, maar ook op zwemkleding en andere beschermende kleding.

Muggenwerende kleding zonder insecticide

Door het bijtgedrag van de Aedes aegypti - een mug die de virussen overbrengt die Zika, dengue en gele koorts veroorzaken - te observeren, hebben onderzoekers van de North Carolina State University een materiaal ontwikkeld dat muggenbeten volledig voorkomt. Het stoffen pantser is ontwikkeld met behulp van een computermodel op basis van de waarnemingen van de onderzoekers. De technologie zou binnenkort beschikbaar moeten zijn voor een breder publiek, aangezien Vector Textiles, een start-up in North Carolina State, voornemens is deze toe te passen in kleding die binnenkort in de Verenigde Staten zal worden verkocht.

Antivirale materialen

Anti-virale en anti-bacteriële materialen zijn in opmars. Het model dat is ontwikkeld door de HeiQ Group, een spin-off van het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie (ETH) in Zürich, is bijzonder overtuigend. HeiQ Viroblock NPJ03 is een van de eerste textieltechnologieën ter wereld waarvan de doeltreffendheid tegen SARS-CoV-2 door een onafhankelijke instelling is aangetoond," aldus het bedrijf op zijn speciale website. HeiQ Viroblock is ontworpen om de groei van hardnekkige bacteriën en virussen op textieloppervlakken te remmen.

Het materiaal is in de eerste plaats bedoeld voor mondkapjes. Het bedrijf heeft echter onlangs een samenwerkingsovereenkomst gesloten met The Lycra Company, zodat zijn kennis van antivirale materialen ook op grote schaal voor consumenten kan worden ontwikkeld.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.