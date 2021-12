Better Cotton kondigt nieuwe doelstelling aan inzake klimaatverandering

Better Cotton, 's werelds grootste certificeerder van katoen, heeft als doel aangekondigd de totale uitstoot van broeikasgassen van zijn katoen per ton met 50 procent te verminderen.

Sinds de oprichting in 2009 heeft Better Cotton zich ingezet om de katoenproductie wereldwijd duurzamer te maken. Het heeft wereldwijd ongeveer 2,5 miljoen boeren opgeleid en sinds 2010 99 miljoen euro ingezameld, en naar verwachting zal dat bedrag groeien tot 125 miljoen euro tegen het seizoen 2021-22.

Uit een recente studie is gebleken dat de productie van Better Cotton een 19 procent lagere broeikasgasemissie-intensiteit per ton pluis had in vergelijking met de productie in China, India, Pakistan, Tadzjikistan en Turkije.

Met de deadline van het doel vastgesteld op 2030, vanaf een 2017-basislijn, verwacht Better Cotton vier extra doelen aan te kunnen kondigen in 2022. Deze hebben betrekking op de gezondheid van de bodem, het gebruik van pesticiden, het levensonderhoud van kleine boeren en de emancipatie van vrouwen.

"Dit is een belofte voor de boeren van Better Cotton en een mijlpaal voor de wereldwijde katoensector", zegt Alan McClay, CEO van Better Cotton. "Bijna een kwart van het katoen in de wereld wordt momenteel geproduceerd onder de Better Cotton Standard. We streven ernaar om dat tegen 2030 minstens te verdubbelen."

Better Cotton heeft tijdens het seizoen 2019-2020 boeren in India in dienst gehad. In dat seizoen behaalden de boeren in India 9 procent hogere opbrengsten en 18 procent hogere winsten, vergeleken met boeren die geen Better Cotton verbouwden.

De boeren die bij Better Cotton in dienst waren gebruikten ook 10 procent minder water, 13 procent minder synthetische meststoffen, 23 procent minder pesticiden en 7 procent meer organische meststoffen in vergelijking met andere boeren.

"Wij willen samen met de leden en partners van Better Cotton echte, meetbare veranderingen in de praktijk zien, in lijn met de duurzame ontwikkelingsdoelen voor 2030," aldus McClay. "We moedigen voortdurende verbetering op boerderijniveau aan, waar katoenboeren zich ook bevinden op hun weg naar duurzaamheid."

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.