Bevrijding en wedergeboorte: 4 trends voor Spring/Summer 2022

Welke belangrijke trends zullen overheersen in het SS22-seizoen op het gebied van mode, accessoires, beauty, wellness en interieur? Trend forecasting agentschap Fashion Snoops zette het uiteen in een virtueel evenement waarbij het bureau inging op de veranderde consumentenbehoeften en hoe merken omgaan met het ‘nieuwe normaal’ en als winnaar uit de strijd kunnen komen. Vier trends om in de gaten te houden vindt u hieronder.

Wedergeboorte

De eerste trend, Wedergeboorte, haalt inspiratie uit de behoefte van de mens om los te laten wat ze tegenhoudt en ruimte te maken om opnieuw geboren te worden. Deze trend draait om het kijken naar de natuur, het verbinden met natuurlijke cyclussen, spiritualiteit en inheemse wijsheid als manier om te ontsnappen aan het leven in lockdown.

De waardering voor de natuur zorgt voor een hernieuwde behoefte te weten waar producten vandaan komen en welke processen gebruikt zijn om ze te maken. Dit betekent onder andere regeneratief ontwerp wat gebruik maakt van innovatieve, plant-based materialen en grondstoffen zoals hennep, lijnzaad en vegan leer. De afwerking focust zich op onafgemaakte randen die zorgen voor een stoere look, functionele elementen zoals grote zakken voor het gemak, gelaagde en geweven details en breisels gemengd met mesh die doen denken aan de onregelmatigheid van het landschap.

Het kleurenpalet van deze trend wordt overheerst door natuurkleuren zoals donkerbruin, groen en honingoranje.

Beeld: (Linksbovenin) Stella McCartney SS21 courtesy of the brand, (rechtsbovenin) Marques’Almeida SS21 courtesy of the brand, (midden) H&M Conscious collection courtesy of the brand, (onderaan) Adidas Futurecraft Loop courtesy of the brand

Essentieel

De tweede trend, Essentieel, is geïnspireerd door de waardering van de consument voor dingen die er echt toedoen in het leven zoals gemeenschap, familie en vrienden. De pandemie heeft gezorgd voor een moment van bezinning en na te denken over het credo ‘minder is beter’ terwijl men de liefde voor het maken van eten en andere producten herontdekken.

Dit uit zich in handgemaakte producten vervaardigd uit overgebleven voorraad of gerecyclede materialen. Knutselen is een manier van therapie is geworden en men kijkt naar het hergebruik van materialen zodat er niet nog meer afval wordt gemaakt. Materialen binnen deze trend zijn onder andere linnen en handgeweven leer. Het kleurenpalet heeft opnieuw veel natuurlijke kleuren met uitspattingen van roze en paars naast bruin en groen.

Beeld (van boven naar beneden): Dolce & Gabbana SS21 courtesy of Alessandro Lucioni / Gorunway.com, Scotch & Soda/Schueller de Waal courtesy of Scotch and Soda, Terracotta Row courtesy of the brand

Voedzaam

De derde trend, Voedzaam, is geïnspireerd door de behoefte om te helen na wat voor velen een traumatisch jaar is geweest. Om de ongekende bezorgdheid voor het onbekende en de angst om ziek te worden tegen te gaan, kijkt men naar manieren om fysiek en mentaal te helen door middel van sport en meditatie. Wellness is nu de basis van alles wat men doet en dat is te zien in mode.

Belangrijke elementen voor deze trend zijn sensuele en ronde vormen, die de nadruk leggen op beweging en sensualiteit terwijl ze tegelijkertijd voor een vorm van comfort - zoals een welkome knuffel - zorgen. Een net ontwerp temidden van de herwaardering van het essentiële en minimalisme is belangrijk. Materialen zijn comfortabel en strak zoals onbewerkt leer en biologische vezels. Gerecyclede post-consumer plastic is ook belangrijk in deze trend.

Het kleurenpalet is rustgevend doch bruisend met een spectrum van pastels die niet al te zoet zijn in combinatie met levendige kleuren die de zachtheid en zuurheid in balans brengen. Een serie van warme, rijke neutrale kleuren vullen het palet aan.

Beeld: (Boven) Raf Simons SS21 courtesy of Catwalkpictures.com, (Onder) Stella McCartney SS21 courtesy of the brand

Bevrijding

De laatste van de grote trends is Bevrijding. Deze trend is geïnspireerd door de behoefte om grenzen te doorbreken en zich te uiten in nieuwe en krachtige manieren. Veel mensen zien kunst als een nieuwe manier om hun creativiteit te uiten en te delen tijdens de lockdown. Daarnaast spelen de politiek en de Black Lives Matter bewegen een rol waardoor men meer aandacht vraagt voor solidariteit, gelijkheid en gerechtigheid voor iedereen.

Deze trend breekt met de constructies van gendernormen en is een brug tussen de fysieke en digitale wereld door het gebruik van nieuwe technieken zoals digitaal ontwerp en 3D printen. Ontwerpen geven voorrang aan strakke lijnen met materialen zoals nylon, spandex en rayon.

Het kleurenpalet is verdeeld met energieke neon-kleuren, koele kleuren, oranje getint rood en kleuren met een zweem van roze.

Beeld: (Boven) Louis Vuitton SS21 courtesy of Filippo Fior / Gorunway.com, (links onderin) Chanel SS21 courtesy of Lucioni - Oberraouch, (rechtsonder in) Burberry SS21 courtesy of the brand

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited UK/COM. Vertaling en bewerking: Caitlyn Terra.