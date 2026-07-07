Bij Chanel transformeert Matthieu Blazy de boekenkast van Gabrielle tot couture

Parijs - Ontwerper Matthieu Blazy presenteert dinsdag zijn tweede haute couture-collectie voor het legendarische Franse merk. De collectie bevat verwijzingen naar sprookjes als “Sjaak en de Bonenstaak” en historische stukken uit het Chanel-archief.

De show vindt plaats in het Grand Palais nabij de Champs-Élysées, tegen een achtergrond van kleurrijke bloemen, ranken en magische spiegels. De collectie benadrukt kledingstukken met directe verwijzingen naar traditionele verhalen. Denk aan stro-achtige jassen die doen denken aan vogelverschrikkers en bijna transparante jurken geborduurd met klimplanten.

Andere details, zoals een handtas in de vorm van een slapende teddybeer of een eend die verandert in een zwaan op een rij knopen, hinten naar meer verhalen.

Chanel herfst/winter 2026, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

“Ik vroeg me af of het leven van Gabrielle Chanel een sprookje was. In haar bibliotheek vond ik het boekje ‘The Fairies, Tales of Tales’ en samen met de [Chanel] haute couture-ateliers verkenden we het idee van kledingstukken die verhalen dragen, zoals boeken,” legt de Frans-Belgische ontwerper uit in een persbericht.

Het model dat de show opent, draagt een exemplaar van dit boek van de oprichtster van het merk.

Chanel herfst/winter 2026, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Naast deze looks, waarvan sommige versierd zijn met strassteentjes of veren, presenteert Blazy ook meer klassieke stukken van het iconische merk. Hieronder valt het historische mantelpak, gepresenteerd in meerdere facetten: mouwloze versies, ultrakorte rokken en jasjes met knopen op de rug.

Onder de aanwezige beroemdheden bevinden zich Teyana Taylor, Tilda Swinton, Pedro Pascal en Lupita Nyong'O.

De tekst gaat verder na de afbeeldingen:

Chanel herfst/winter 2026, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Chanel herfst/winter 2026, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Chanel herfst/winter 2026, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Chanel herfst/winter 2026, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Chanel herfst/winter 2026, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Chanel herfst/winter 2026, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Chanel herfst/winter 2026, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Chanel herfst/winter 2026, Haute Couture. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Armani

Deze show is, samen met die van Jonathan Anderson voor Dior, een van de meest verwachte van deze editie. Het is voor beide ontwerpers de tweede haute couture-collectie.

Blazy's debuut in deze exclusieve modecategorie was in januari, met een bejubelde collectie geïnspireerd op de natuur. Deze collectie kenmerkte zich door sensuele looks vol bloemen- en botanische details.

De 42-jarige Frans-Belgische ontwerper is eind 2024 aangesteld bij Chanel, na zijn periode bij het Italiaanse merk Bottega Veneta (Kering-groep). Bij het huis van de dubbele C nam hij het stokje over van Virginie Viard. Zij was de rechterhand van Karl Lagerfeld en nam de artistieke leiding van het Franse modehuis over na de dood van de Duitse ontwerper in 2019. Lagerfeld domineerde het merk meer dan drie decennia.

Een ander hoogtepunt op dinsdag is de show van Armani. Na het overlijden van oprichter Giorgio in september 2024, is zijn nicht, Silvana Armani, nu verantwoordelijk voor de haute couture.

In januari presenteerde zij haar eerste collectie, “als een klassieke Armani, maar met een vleugje originaliteit”. Deze werd gedomineerd door soepele, satijnen broekpakken en weelderige avondjurken in een palet van zwart, wit, nude-roze en zeegroen.

In totaal presenteren 30 huizen hun haute couture-collecties tot en met donderdag. Dit is een modecategorie waartoe slechts een handvol merken behoort, met stukken bestemd voor gala's en rode lopers.