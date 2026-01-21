Bij de Louis Vuitton Heren herfst-winter 2026 show wordt kleding bijna bijzaak

De herfst-winter 2026 herenshow van Louis Vuitton vindt plaats in de directe omgeving van de Fondation Louis Vuitton, in de Jardin d’Acclimatation. Voor dit nieuwe seizoen creëert de artistiek directeur van de herencollecties, Pharrell Williams, veel meer dan een collectie: een compleet Louis Vuitton-universum.

Een pragmatische benadering van kleding

In tijden van economische onzekerheid kiest de Louis Vuitton Heren HW 2026-collectie voor een pragmatische benadering, een trend die zichtbaar is bij meerdere luxemerken. In de luxesector rechtvaardigen functionaliteit en technische materialen tegenwoordig de hoge prijzen, die verder gaan dan pure status.

Volgens de shownotes van het grootste merk van LVMH gaat het om een visie op luxe ‘gemeten naar bruikbaarheid’, waarbij elk kledingstuk meer is dan alleen zijn uiterlijk. De kledingstukken hebben als doel te ‘ademen, beschermen en aanpassen’. Opvallend is de integratie van een textiel genaamd LV Silk-Nylon, een waterafstotend materiaal dat van een afstand aan leer doet denken.

Louis Vuitton Heren HW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Louis Vuitton positioneert zich als cultureel merk

Meer dan door de kleding, verrast het merk met zijn decor. De presentatie van de stukken is opgebouwd rond de Drophaus, een geprefabriceerde woonstructuur ontworpen door Pharrell Williams en voor de gelegenheid in de tuin geïnstalleerd. Deze is opgezet in samenwerking met Not A Hotel, een bedrijf dat luxe vakantiehuizen verkoopt, ontworpen door gerenommeerde architecten. Volgens de website bedraagt de omzet tot nu toe 416,7 miljoen dollar.

Deze enscenering benadrukt niet alleen de link tussen modulaire architectuur en kledingconstructie, een knipoog naar de visie van voormalig artistiek directeur en architect Virgil Abloh. Het is vooral een manier om Louis Vuitton te positioneren als een cultureel merk, waarbij kleding slechts een onderdeel is.

Louis Vuitton Heren herfst-winter 2026 show. Credits: © Louis Vuitton – Alle rechten voorbehouden

De artistiek directeur ontwerpt niet alleen de mannelijke silhouetten. De kamers van de Drophaus zijn ingericht met elementen die door Pharrell Williams voor de show zijn gecreëerd. “Ontworpen als een totale zintuiglijke ervaring, is de tentoonstelling omhuld door een parfum gecreëerd door Jacques Cavallier Belletrud, meester-parfumeur van Louis Vuitton, dat de geurnoten van de tuin rondom de Drophaus vangt en de ruimte doordrenkt”, zo staat in het persbericht.

De verwevenheid van design, geur en architectuur bevestigt hier de rol van Pharrell Williams niet langer als louter artistiek directeur, maar als curator van een levensstijl. Dit omvat ook muziek, aangezien de volledige soundtrack van de show is opgenomen en geproduceerd door Pharrell Williams in de opnamestudio's van het hoofdkantoor van Louis Vuitton in Parijs (‘waar hij mode en muziek ontwerpt als twee parallelle kunstvormen die gelijktijdig evolueren’). Zoals het merk ons herinnert: “Als artistiek directeur van de herencollecties gebruikt [Pharrell Williams] de catwalk als een podium voor een rijke en eclectische geluidservaring, puttend uit pop, rap en R&B.”

Louis Vuitton Heren herfst-winter 2026 show. Credits: © Louis Vuitton – Alle rechten voorbehouden

Deze holistische visie is niet nieuw, maar de show is een krachtige bevestiging ervan. Louis Vuitton verkoopt niet langer alleen producten, maar een gevoel van culturele verbondenheid.

Deze aanpak maakt deel uit van een bredere strategie die ook de retail omvat. In 2025 opende het Franse luxehuis een ruimte in Shanghai die een verkooppunt, het Café Louis Vuitton en een tentoonstelling over de geschiedenis van het merk combineert.

Louis Vuitton Heren HW26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight