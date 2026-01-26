Bij Hermès presenteert Véronique Nichanian een laatste ‘collectie als alle andere’

Parijs (Frankrijk) - Een staande ovatie en ‘enorm veel emoties’: de Franse ontwerpster Véronique Nichanian presenteerde zaterdagavond in Parijs haar laatste mannencollectie voor Hermès. Ze stond zevenendertig jaar aan het hoofd van de mannenlijn. Een collectie die ze zelf omschrijft als ‘een collectie als alle andere’.

“Het is enorm emotioneel, want het is geen retrospectief, het is totaal niet nostalgisch, maar om iedereen te zien die van me houdt, die me omhelst, die me vertelt dat het hen raakt... Al die genegenheid, die liefde, dat is krachtig”, vertelt de 71-jarige ontwerpster aan Frans nieuwsbureau AFP na afloop van de show in het Palais Brongniart.

Backstage stonden tal van beroemdheden in de rij om haar te begroeten en te feliciteren, waaronder de Britse ontwerper Paul Smith, de Amerikaanse zanger Usher en ‘Gossip Girl’-ster Ed Westwick.

Véronique Nichanian kondigde haar vertrek in oktober aan. “Het is mijn beslissing om te stoppen, om iets anders te gaan doen”, verzekert ze. Namelijk meer tijd voor zichzelf nemen, met name om ‘een langgekoesterde droom te verwezenlijken’: enkele maanden in Japan doorbrengen, vertelde ze destijds aan Le Figaro.

Hoewel de ontwerpster de artistieke leiding van de mannencollecties verlaat, neemt ze geen afscheid van Hermès. “Ik blijf verantwoordelijk voor de zijde en het leer voor mannen, maar ik stop met de prêt-à-porter en dat is een heel hoofdstuk van mijn leven”, legt ze uit.

Véronique Nichanian groet voor de laatste keer tijdens de Hermès FW26-show. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

‘Knipogen’

Voor deze laatste presentatie week Véronique Nichanian niet af van haar methode. “Deze laatste collectie was een collectie als alle andere”, presenteert ze.

“Maar als knipoog heb ik passages uit verschillende collecties toegevoegd, met outfits uit 1991, 2001, 2010... Om te bewijzen hoe tijdloos de kleding van Hermès is. Ze zijn gemaakt voor vandaag en voor altijd”.

Rechte leren broeken, parka's met capuchon van shearling, rechte jacks van wolvilt, jasjes van krokodillenleer, kasjmieren truien en flanellen kostuums vormen deze nieuwe garderobe.

Alles in een zeer monochroom palet van zwart, grijs, beige of taupe, soms verlevendigd met kleuraccenten: mosterdgeel op een parka of felroze in de voering van een jack.

Na de finale maakte de ontwerpster een laatste ereronde, toegejuicht door de enkele honderden gasten die allemaal stonden, terwijl op gigantische schermen haar eerdere shows werden vertoond.

Hermès FW26 (backstagefoto). Credits: ©Launchmetrics/spotlight

‘Niet moeilijk’

Als een van de weinige vrouwen die zich heeft weten te vestigen in de wereld van de mannenmode, verzekert Véronique Nichanian dat het ‘niet moeilijk was’.

Van Nino Cerruti, die haar direct na haar opleiding aannam, tot Jean-Louis Dumas, die haar in 1988 naar Hermès haalde, zegt ze ‘intelligente mannen te zijn tegengekomen die een ontwerper zagen in plaats van te denken ‘het is een vrouw of het is een man’.’

De Britse van Jamaicaanse afkomst, Grace Wales Bonner, is enkele dagen na de aankondiging van haar vertrek benoemd tot haar opvolgster. Zij presenteert haar eerste collectie in januari 2027. De collectie van juni wordt gemaakt door de interne ontwerpstudio's van het modehuis.

“Ik wens haar het allerbeste voor de toekomst”, zei Véronique Nichanian, en voegde eraan toe dat ze elkaar nog niet hadden ontmoet. De vrouwencollecties van Hermès blijven onder leiding van Nadège Vanhée-Cybulski, die sinds 2014 aan het hoofd van de lijn staat.

Deze verandering vindt plaats te midden van een grote stoelendans van artistiek directeuren bij Chanel, Dior en Gucci, terwijl de luxemarkt wordt geconfronteerd met economische en commerciële uitdagingen. Hermès kent geen crisis. Het modehuis, waarvan de publicatie van de jaarresultaten op 12 februari wordt verwacht, zag zijn omzet in de eerste negen maanden van 2025 met 6,3 procent groeien tot 11,9 miljard euro.

Vorig jaar investeerde de luxegroep meer dan een miljard euro, met name in de opening van een 25ste lederwarenatelier in Frankrijk, in de Charente. Hermès is van plan om in de komende drie jaar nog drie ateliers in het land te openen.

In deze context bevestigde financieel directeur Eric du Halgouët in oktober dat het project om haute couture te lanceren ‘zeker in voorbereiding is’, maar ‘niet voor 2027 op zijn vroegst’.