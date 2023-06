Biologische materialen en de natuur bepalen de Indx SS24 kindermode trends

Net als in de modewereld voor volwassenen zien we in de kindermode het voortdurende streven naar circulariteit en op duurzaamheid gebaseerde modetrends, grotendeels veroorzaakt door de normen en waarden van ouders en de bredere vraag naar duurzamere consumptie.

Dergelijke trends zullen waarschijnlijk duidelijk te zien zijn bij de merken die zich voorbereiden om deel te nemen aan de Britse vakbeurs Indx Kids, die van 2 tot 3 juli in de West Midlands plaatsvindt. Meer dan 140 merken nemen deel aan het evenement dat onder andere kleding voor diverse leeftijden, schoenen en loungewear omvat.

Indx deelde een aantal belangrijke trends die het komende seizoen de kindermode zullen overnemen en hoe merken deze trends in hun collecties verwerken.

Biologische stoffen een duurzaamheid

Credits: Kite. SS24 Kite beachwear collectie.

De organisatie omschrijft eco-bewuste materialen als een ‘belangrijk aandachtspunt’ voor de huidige kindercollecties nu steeds meer merken moeite doen om hun toeleveringsketen en stoffenaanbod te benadrukken. Biologische materialen zijn slechts het topje van de ijsberg voor deze trend, die zich ook uitbreidt naar gebieden als transparantie van de toeleveringsketen, de implementatie van circulaire initiatieven en de ondersteuning van milieugerelateerde goede doelen. Terwijl Kite haar inspanningen toonde middels kledingverhuur-abonnementen, deelde Mai haar eigen boodschap door leveranciers te kiezen die voldoen aan de Global Organic Textile Standards.

Gender neutrale mode

Credits: Ducky Zebra. Campagnebeeld.

Inclusiviteit is, net zoals in de volwassen wereld, een ding geworden in kindermode, waardoor het een steeds belangrijker thema wordt bij het produceren van collecties. Merken laten zien dat ze dit concept overnemen door uniseks kleurenpaletten die stereotypen uitdagen en gebieden verkennen die verder gaan dan het typische roze en blauw.

Het merk Ducky Zebra zal een soortgelijke verschuiving in het ontwerp tonen op Indx door ‘inclusiviteit’ tot een kernwaarde van haar kleurrijke lijnen te maken. De oprichtster van het label, Sally Dear, vertelde aan FashionUnited dat het zich richtte op een ‘helder, vrolijk kleurenpalet - in tegenstelling tot het mogelijke onheil en de somberheid van het nieuws’. Dear merkte ook op dat kinderen betrokken waren bij de kleurselectie en bijdroegen aan het ‘opkrikken’ van de gekozen kleuren voor de collectie.

Interactie met de natuur

Credits: Unsplash. Kindermode.

Sommige trends gaan verder dan mode. Indx merkte op dat merken op zoek zijn naar interactieve manieren om kinderen te betrekken bij wat er in de wereld gebeurt. Dit door bijvoorbeeld personages en spelletjes te introduceren die kinderen vervolgens vertellen wat er speelt. Een van de merken die zo’n concept op het evenement zal presenteren is Hatley. Dit merk introduceert een ‘Books to bed’-pyjamacollectie, waarmee kinderen boeken kunnen lezen en illustraties kunnen zien op hun eigen pyjama’s.