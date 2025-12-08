Birkin-tas van Jane Birkin brengt bijna 2,5 miljoen euro op in Abu Dhabi

Veilinghuis Sotheby's meldt de verkoop van een Hermès Birkin-tas van Jane Birkin voor 2,45 miljoen euro (inclusief kosten) in Abu Dhabi. Dit volgt op de recordverkoop van de originele Birkin voor 8,6 miljoen euro enkele maanden geleden.

De tas, met de bijnaam ‘Le Birkin Voyageur’, brengt zes keer de hoge schatting van 370.000 euro op. Een telefonische koper wint na ‘elf minuten van hevige biedingen tussen zes verzamelaars’, aldus het veilinghuis tegen AFP.

Deze zwarte leren tas, een geschenk van Hermès aan Jane Birkin in 2003, vertoont gebruikssporen en handgeschreven teksten van de in 2023 overleden Britse zangeres en actrice. Het is een van de vier tassen die de artieste ontvangt na de verkoop van haar iconische prototype in 1994 ten behoeve van een aidsfonds.

Opvallende details zijn de gesloten bruggen die herinneren aan het prototype en de handgeschreven notitie: “Mon Birkin bag qui a voyagé avec moi dans le monde entier”. Deze tekst vormt de inspiratie voor de bijnaam. De tas gaat in 2007 al eens onder de hamer voor een mensenrechtenorganisatie, waarna deze in een privécollectie belandt.

Sotheby's merkt op: “Het verkopen van haar Birkin-tassen voor goede doelen (...) is een traditie voor Jane Birkin, waarbij Hermès ze telkens vervangt.” In juli brengt de allereerste Birkin-tas, speciaal ontworpen voor de artieste in 1984, in Parijs bijna 8,6 miljoen euro op. Hiermee is het de duurste tas ooit verkocht op een veiling. Een derde persoonlijke Hermès-tas van Jane Birkin wacht op de veilinghamer.

Veilinghuis Orne Enchères biedt op vijftien december in Hôtel Drouot te Parijs het exemplaar aan dat de artieste toevertrouwde aan haar vriendin en biografe Gabrielle Crawford. Drouot meldt in een persbericht de verkoop door Crawford ter financiering van een toekomstige Jane Birkin-stichting. De schatting voor de zwarte leren tas, versierd met persoonlijke accessoires zoals belletjes en Japanse geluksbrengers, ligt tussen 100.000 en 120.000 euro.

Gabrielle Crawford herinnert zich: “Hij woog een ton. Maar zij en de tas waren onafscheidelijk. Ze vergat hem nooit.” Een ander belangrijk stuk voor de stichting is het originele Engelse script van de cultfilm ‘Je t'aime moi non plus’, met aantekeningen van Serge Gainsbourg en Jane Birkin. De schatting bedraagt tussen 15.000 en 18.000 euro.