Blazy slaat zijn vleugels uit met een op vogels geïnspireerde Chanel-show

Na zijn eerste show voor Chanel, waarin hij naar de sterren reikte, slaat de nieuwe hoofdontwerper Matthieu Blazy zijn vleugels uit. Zijn debuut Haute Couture-collectie, geïnspireerd op vogels en de natuur, is een fantasievlucht vol veren.

De enorme tentoonstellingsruimte van het Grand Palais in het centrum van Parijs is omgetoverd tot een betoverd en psychedelisch bos. Het is bevolkt met reusachtige paddenstoelen en roze treurwilgen.

Met zijn Haute Couture-creaties wil Blazy (41) “het hart van Chanel doorgronden en verkennen”. Dit is een vervolg op zijn veelgeprezen eerste prêt-à-porter damescollectie in oktober, die in dezelfde ruimte plaatsvond.

Chanel Haute Couture Lente Zomer 2026 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Chanel Haute Couture Lente Zomer 2026 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Die show heeft als decor reusachtige, gloeiende planeten die zijn ambities symboliseren. De looks van dinsdag zijn daarentegen geworteld in aardse schoonheid, met name de elegantie van vogels.

Sterren als Nicole Kidman en Dua Lipa kijken toe. De eerste outfits maken rijkelijk gebruik van doorschijnende zijden mousseline naast de kenmerkende Chanel-tweeds. Daarna volgen meer grillige, op vogels geïnspireerde stijlen.

“Het idee van de veer loopt als een rode draad door de collectie, hoewel zelden in zijn natuurlijke vorm. Allerlei vogels verschijnen als bij toverslag, van de meest alledaagse tot de zeldzaamste,” schrijft Blazy in zijn show-notities.

Chanel Haute Couture Lente Zomer 2026 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Chanel Haute Couture Lente Zomer 2026 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De Frans-Belgische couturier verwijst naar het extravagante verenkleed van een roze lepelaar of de kuifkaketoe, naast de bescheiden kraai, grijze duif en ekster.

Zelfs bij Haute Couture-jurken, die doorgaans op gala's of rode loper-evenementen worden gedragen, probeert Blazy de overdaad te beperken. Hij vertelt aan de website WWD dat hij zich wil richten op de ‘essentie van het huis, namelijk kleding die vrouwen daadwerkelijk dragen’.

Creatieve vernieuwing

Blazy's debuutshow is een van de meest langverwachte momenten van de Haute Couture Week, naast het debuut van de nieuwe Dior-ontwerper Jonathan Anderson op maandag.

“De nieuwe man in wat misschien wel de grootste baan in de mode is, heeft opnieuw bewezen dat hij ontegenzeggelijk ook de juiste man is,” schrijft de moderedacteur van The Times of London dinsdag in een recensie over Blazy's show.

Chanel Haute Couture Lente Zomer 2026 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Chanel Haute Couture Lente Zomer 2026 Credits: ©Launchmetrics/spotlight