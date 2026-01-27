Blazy slaat zijn vleugels uit met een op vogels geïnspireerde Chanel-show
Na zijn eerste show voor Chanel, waarin hij naar de sterren reikte, slaat de nieuwe hoofdontwerper Matthieu Blazy zijn vleugels uit. Zijn debuut Haute Couture-collectie, geïnspireerd op vogels en de natuur, is een fantasievlucht vol veren.
De enorme tentoonstellingsruimte van het Grand Palais in het centrum van Parijs is omgetoverd tot een betoverd en psychedelisch bos. Het is bevolkt met reusachtige paddenstoelen en roze treurwilgen.
Met zijn Haute Couture-creaties wil Blazy (41) “het hart van Chanel doorgronden en verkennen”. Dit is een vervolg op zijn veelgeprezen eerste prêt-à-porter damescollectie in oktober, die in dezelfde ruimte plaatsvond.
Die show heeft als decor reusachtige, gloeiende planeten die zijn ambities symboliseren. De looks van dinsdag zijn daarentegen geworteld in aardse schoonheid, met name de elegantie van vogels.
Sterren als Nicole Kidman en Dua Lipa kijken toe. De eerste outfits maken rijkelijk gebruik van doorschijnende zijden mousseline naast de kenmerkende Chanel-tweeds. Daarna volgen meer grillige, op vogels geïnspireerde stijlen.
“Het idee van de veer loopt als een rode draad door de collectie, hoewel zelden in zijn natuurlijke vorm. Allerlei vogels verschijnen als bij toverslag, van de meest alledaagse tot de zeldzaamste,” schrijft Blazy in zijn show-notities.
De Frans-Belgische couturier verwijst naar het extravagante verenkleed van een roze lepelaar of de kuifkaketoe, naast de bescheiden kraai, grijze duif en ekster.
Zelfs bij Haute Couture-jurken, die doorgaans op gala's of rode loper-evenementen worden gedragen, probeert Blazy de overdaad te beperken. Hij vertelt aan de website WWD dat hij zich wil richten op de ‘essentie van het huis, namelijk kleding die vrouwen daadwerkelijk dragen’.
Creatieve vernieuwing
Blazy's debuutshow is een van de meest langverwachte momenten van de Haute Couture Week, naast het debuut van de nieuwe Dior-ontwerper Jonathan Anderson op maandag.
“De nieuwe man in wat misschien wel de grootste baan in de mode is, heeft opnieuw bewezen dat hij ontegenzeggelijk ook de juiste man is,” schrijft de moderedacteur van The Times of London dinsdag in een recensie over Blazy's show.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.