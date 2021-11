Bonne Suits en Susan Bijl slaan handen ineen voor eenmalige collectie

Bonne Suits en Susan Bijl slaan de handen ineen, zo maken de twee ontwerpers bekend middels een persbericht. Op 4 december lanceren zij een bijzondere, eenmalige collectie in de winkel van Susan Bijl in Rotterdam.

Volgens het persbericht is de samenwerking tussen de twee ontwerpers niet verrassend, gezien de grote parallellen in zowel hun filosofie als uitvoering. Bonne Suits en Susan Bijl zijn beide merken die een ‘reactie zijn op overdaad aan spullen en waarde hechten aan langdurig gebruik, simpliciteit en kleur’.

De collectie zal bestaan uit twee gelimiteerde uitvoeringen van de ‘Bonne Suits’ – tweedelige pakken waar ontwerper Bonne Reijn om bekend staat – waaraan Susan en haar team aanpassingen hebben gedaan. Daarnaast bevat de collectie vier speciale, eveneens gelimiteerde uitvoeringen van ‘The New 24/7 Bag’ – een grote tweekleurige weekendtas uit de collectie van Susan Bijl. Deze tassen zijn uitgevoerd in een combinatie van de klassieke katoenen keperstof van Bonne Suits en het gerecyclede ripstop nylon van Susan Bijl.

Op 4 december vindt de lancering van de eenmalige collectie plaats in de winkel, tevens kantoor, van Susan Bijl aan de Oostzeedijk in Rotterdam. De presentatie wordt gehost door Zeedijk 60, het team rond de door Bonne Suits mede-opgerichte winkel in Amsterdam.

De collectie is verkrijgbaar via de webshops van Susan Bijl en Bonne Suits, evenals de winkels van Susan Bijl op de Oostzeedijk en Mauritsweg te Rotterdam, en Zeedijk 60 op de Zeedijk in Amsterdam. De prijzen van de collectie bedragen 69,90 voor een tas en 225 euro voor het tweedelige pak.

Beeld: Bonne Suits x Susan Bijl collectie. Credit: Maarten van der Kamp

Dit artikel is tot stand gekomen door Natasja Admiraal en Ilona Fonteijn.