Bonne Suits gaat samenwerking aan met Ecco Leather

Het Amsterdamse Bonne Suits dat in 2014 werd opgezet door Bonne Reijn en bekend staat om de uniseks pakken in verschillende kleuren, lanceert dit najaar verschillende samenwerkingen. Zo is Bonne Suits een samenwerking aangegaan met streetstyle merk Daily Paper en start er in september een doorlopend project met Ecco Leather voor een serie made-to-order pakken in leer. Ecco Leather maakt hoogwaardige en innovatieve leren van koeienhuiden die restafval zijn van de vlees- en zuivelindustrie.

Alsof het allemaal nog niet genoeg is, gaat Reijn met zijn businesspartner Justus Cohen Tervaert en twee chef koks, waaronder Arvid Schmidt van restaurant Entrepot, ook nog een restaurant openen op Zeedijk 28. FashionUnited belde met Reijn om hem te vragen naar al deze ontwikkelingen.

Hoe is de samenwerking met Daily Paper tot stand gekomen en hoe ziet deze eruit?

”Ik wilde al heel lang met Daily Paper samenwerken. De oprichters van Daily Paper zijn ook vrienden van mij, maar het duurde even voor we een goede insteek vonden. We hebben heel wat samples laten maken en hadden twee pakken al bijna af, maar hebben die uiteindelijk toch nog herzien. Nu hebben we twee pakken ontwikkeld, een zwart en een wit, die lijken op de eerste collectie Bonne Suits die ik ooit heb gemaakt. Alleen hebben we de broek iets aangepast om het iets meer cargo- en Daily Paper-stijl te maken en we hebben er heel veel logo’s op geplaatst. Deze samenwerking wordt 13 november gelanceerd.”

En waarom besloot je met Ecco Leather in zee te gaan?

”Die samenwerking hing ook al een tijdje in de lucht. Toen ik Bonne Suits zes jaar geleden opzette, wilde ik al een leren pak in de collectie hebben, maar het is heel moeilijk om een Bonne Suit van leer te maken. De pakken hebben een bepaalde dikte en vallen op een bepaalde manier en je hebt duizenden verschillende soorten leer. Ik wilde een leersoort die precies overeenkomt met de eigenschappen van Bonne Suits. Zo’n twee jaar geleden werd ik uitgenodigd voor Hot Shop, een initiatief van Ecco Leather waar makers worden uitgenodigd om hun interpretatie op het leer van Ecco los te laten. Vanuit daar zijn we in gesprek gegaan en ontstond het idee. Vanaf toen ging de uitvoering eigenlijk heel soepel. Ik kon bij hen de leersoorten uitzoeken en heb voor een hele klassieke glanslak, hoog gepolijst dun leer gekozen. Het is precies geworden zoals ik het voor me zag.”

Wat wordt het prijsniveau van de pakken?

”De leren pakken zullen waarschijnlijk 850 voor de set gaan kosten (broek en jas) en we werken met een made-to-order systeem. We hebben een hele maatserie gemaakt die mensen kunnen passen en kunnen bestellen in drie verschillende kleuren: cognac, aubergine en zwart. Klanten kunnen de hele maand september een pak bestellen dat ze dan eind november ontvangen, zodat ze het tijdens de feestdagen kunnen dragen. Zo produceren we alleen waar vraag naar is en is er geen overproductie.”

Waarom koos je voor een langdurige samenwerking met Ecco Leather in plaats van een eenmalige?

”Ik wil eigenlijk heel graag ooit een hele leercollectie gaan maken. Na zes jaar is Bonne Suits gegroeid en ik heb nu twee verschillende modellen pakken en daaromheen ook nog wat andere ontwerpen. Het lijkt mij heel vet om die allemaal in een leren uitvoering te maken. We zijn nu ook bezig met een katoenen jas die begin september gelanceerd wordt in beige en blauw en ik wil ook graag een leren jas maken. Daarom wil ik met Ecco Leather verder en leren items blijven ontwikkelen.”

Hoe is het idee om ook een restaurant op Zeedijk 28 in Amsterdam te openen, ontstaan?

”We hebben best wel goede voet in de straat met onze winkel Zeedijk 60 die ik samen met de jongens van The New Originals en Sumibu run. Daarnaast had ik op Zeedijk 28 Galerie de Schans, maar daar wilde ik altijd al een restaurant van maken. Het is nog niet honderd procent zeker, omdat we er contractueel nog uit moeten komen, maar als het aan ons ligt, gaat het door. We willen zo snel mogelijk open en het blijft denk ik gewoon Galerie de Schans heten, ook al wordt het een restaurant. Dat vind ik grappig. We hebben de tekeningen al klaar en ik weet al hoe ik het wil hebben.”

Hoe zie je de connectie tussen Bonne Suits en het restaurant?

”Wat ik het allerleukst vindt, is dingen opzetten en dingen toegankelijk maken. Ik wilde mode en kunst graag toegankelijk maken en wilde een kledingwinkel voor een jongere generatie opzetten. Nu wil ik dat ook met fine dining doen. Ik wil boven een bar hebben waar je tot laat kan eten en beneden in de kelder super high-brow fine dining ook tot laat, zodat je een heel gemixt publiek trekt. Mijn kick is dat een jongen die misschien maar twintig euro te besteden heeft op een avond dan naast iemand zit die bij wijze van spreken 250 euro uitgeeft en dat ze allebei een even leuke avond hebben.”

Heb je nog meer plannen voor de straat, ga je de hele Zeedijk overnemen?

”Die drang heb ik niet, maar het lijkt mij wel leuk om meer dingen op te zetten. Ik woon al mijn hele leven in die buurt. Ik vind het leuk om me op een straat te focussen, maar dan moet die straat wel goed zijn voor ondernemers en moet de gemeente ervoor zorgen dat de kwaliteit van het toerisme omhoog gaat. Een all-inclusive genderneutrale, jonge beautysalon lijkt mij heel vet, waar iedereen terecht kan, ook een gast als ikzelf of iemand uit de LGBTQ-gemeenschap.”

En qua winkels, wil je het aantal wholesale-adressen waar je verkoopt uitbreiden of zelf meer winkels openen?

”Onze online verkoop gaat eigenlijk het beste en daarom zijn wij veel met digital marketing bezig. We willen wel uitbreiden in Nederland en met wat meer goede kledingwinkels in zee, maar een Bonne Suit is voor veel retailers niet heel makkelijk om te verkopen. Bij Opening Ceremony ging het wel heel goed, omdat daar precies onze doelgroep kwam, jong en mega on trend. Maar voor andere retailers is dat misschien lastiger. Ik ben zelf groot fan van Margriet Nannings in Amsterdam, maar ik weet niet of Bonne Suits daar zou werken. We hebben natuurlijk al onze winkel op Zeedijk 60, maar ik zou ook wel een winkel met alleen Bonne Suits willen openen. In Antwerpen, omdat ik dat een leuke stad vind en mensen daar echt geld uitgeven aan kleding of bijvoorbeeld Porto of in Kobe in Japan. Ik vind het interessant om juist voor andere steden te kiezen dan een New York of Parijs.”

