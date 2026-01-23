Borduurwerk verovert herenmode nu mannen ‘iets anders’ willen

Herenmode omarmt borduurwerk en handgemaakte textielsoorten, die ooit als ouderwets of vrouwelijk werden beschouwd. Een aantal moderne Indiase merken staat klaar om te profiteren van deze door catwalks en beroemdheden gedreven trend.

Borduurwerk is een historisch hoofdbestanddeel van traditionele kleding in Azië en het Midden-Oosten, evenals van de westerse haute couture. Tegenwoordig is het echter steeds vaker te zien in Parijs, Milaan of New York op moderne herenoverhemden, bomberjacks of blazers.

Ontwerpers bij Dior, Dolce & Gabbana, Kenzo en Gucci hebben het in recente catwalkshows toegepast. Pharrell Williams, de beroemde rapper-ontwerper van Louis Vuitton, wijdde zijn hele juni-collectie aan India na een bezoek aan het land.

Tijdens de Men's Fashion Week in Parijs op donderdag presenteerde het in New Delhi gevestigde Kartik Research zijn tweede show. Het merk, met zijn moderne kijk op traditionele stoffen en ambachten, voegde zich vorig jaar voor het eerst bij de meest prestigieuze modekalender ter wereld.

“Het is geweldig dat we iets opbouwen dat dit momentum heeft en op deze manier wordt gewaardeerd,” vertelde oprichter Kartik Kumra aan AFP in een interview voorafgaand aan de show.

Kartik Research AW26, PFWM. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

De zesentwintigjarige, die vorig jaar een flagshipstore opende in New York en acteur Paul Mescal en rapper Kendrick Lamar tot zijn klantenkring rekent, vergelijkt showen in Parijs met het zijn van een voetballer in de Europese Champions League.

“Alleen al het feit dat je er bent, betekent dat je iets goed doet. En als je er eenmaal bent, wil je het goed doen, en dat motiveert je,” zei hij.

‘Gender fluid’

Rikki Kher, oprichter van het eveneens in Delhi gevestigde merk Kardo, zegt dat de voorkeur voor handgeweven stoffen of ingewikkeld borduurwerk onder mannen zowel een maatschappelijke verandering als het verlangen van de industrie naar vernieuwing weerspiegelt.

“Mode wordt gedreven door muziek en jonge mensen, en jonge mensen worden steeds meer genderfluïde,” vertelde de baas van het label, dat sinds 2013 ambachtelijk handgemaakt textiel promoot, aan AFP.

Borduurwerk lijkt dezelfde weg in te slaan als handtassen en sieraden, die de afgelopen jaren hun intrede hebben gedaan in de herenmode en de traditionele gendergrenzen in de industrie hebben doen vervagen.

Het enthousiasme weerspiegelt ook een afnemende interesse in ‘workwear’ of ‘quiet luxury’, trends die de herenmode jarenlang hebben gedomineerd met hun eenvoudige en vaak monochrome stoffen.

“Mannen zijn op zoek naar iets anders,” legde Kher uit, die tijdens de Fashion Week in Parijs zijn herfst/winter-collectie presenteerde. “Ze kunnen zichzelf wat meer uiten.”

Hij zei dat hij onlangs zag dat grote winkelketens als Zara en Marks & Spencer geborduurde overhemden verkopen — een teken dat de trend is doorgesijpeld van de catwalks naar de winkelstraat.

Andere Indiase merken die helpen de ambachtelijke tradities van hun land te moderniseren zijn onder andere 11.11/Eleven Eleven, Pero, Mii en Rkive City.

Op zoek naar een verhaal

Westerse inkopers hebben de veranderingen ook opgemerkt.

“We komen uit een paar seizoenen die meer aan de neutrale kant waren... Nu willen we alles vernieuwen met patronen en kleuren,” aldus Franck Nauerz, hoofd herenmode bij de Parijse warenhuizen Le Bon Marché en La Samaritaine.

Louis Vuitton Menswear SS26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

“Er is een duidelijke trend voor borduurwerk, met name van Indiase oorsprong,” voegde hij eraan toe.

Carlan Pickings, die de modewinkel PPHH in Melbourne, Australië, runt, zei dat ze de vraag en de stijlen voor mannen de afgelopen jaren radicaal heeft zien veranderen.

“Tien jaar geleden hadden we nooit geloofd dat we nu geborduurde, kleurrijke, gebloemde items zouden inkopen,” vertelde ze aan AFP in Parijs, waar ze tijdens de Fashion Week merken ontmoette waarmee ze samenwerkt.

Haar klanten willen “iets interessants, maar dat ook een verhaal heeft.”

“De veranderingen die we de afgelopen vijf jaar hebben gezien, met name vanuit de Indiase markt, maar ook vanuit Japan, zijn echt interessant,” voegde ze eraan toe.