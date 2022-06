Bottega Veneta biedt oude collecties online te koop aan voor volledige prijs

Het Italiaanse modehuis Bottega Veneta heeft afgelopen dinsdag onder de naam ‘Bottega Series’ een sectie op haar online shop geopend waarbij ontwerpen uit oude collecties verkocht worden voor hun volledige prijs, zo deelde CEO Leo Rongone gisteren tijdens de Global Fashion Summit in Copenhagen.

De strategie is vernieuwend, maar Rongore beredeneerde de keuze simpel: “Wij zijn zo enthousiast over deze producten dat wij deze aan onze klanten willen aanbieden met het drop-principe.” Overigens zijn geen van de stuks die aangeboden worden onder de ‘Bottega Series’ tweedehands, wat veelal het geval is bij vergelijkbare concepten.

De te verkrijgen archiefstukken worden maandelijks bijgewerkt. Momenteel zijn onder andere de tassen in modellen Cabat (3900 euro) en Banana (3800 euro) in drie verschillende kleuren te verkrijgen. De oudste stuks werden drie jaar geleden gelanceerd.